Filistinlilerden abluka kaldırılsın çağrısı

Filistinli balıkçılar, sivil toplum kuruluşu Tarım Çalışmaları Komiteleri Birliği tarafından Gazze Limanı'nda düzenlenen gösteriye katıldı.

Göstericiler, uluslararası toplumdan Filistinli balıkçılara koruma sağlanmasını talep eden pankartlar taşıdı.

Birlik Başkanı Muhammed el-Bekri, burada yaptığı konuşmada, balıkçıların denize girişinin engellenmesi başta olmak üzere İsrail'in yaklaşık 20 yıldır gün aşırı gerçekleştirdiği ihlaller nedeniyle yargılanması gerektiğini ifade etti.

İsrail'in Filistin gıda kaynakları üzerindeki egemenliğini engellemeye çalıştığını belirten Bekri, "Uluslararası toplumun İsrail'in ihlallerine karşı sessiz kalması işgal güçlerinin davranışlarından ve ihlallerinden memnun olduğu anlamına geliyor." dedi.

Bekri, uluslararası topluma, "ihlallerini durdurması ve Filistinli balıkçıların önünde denizin kapılarının açılması için İsrail'e baskı yapması" çağrısında bulundu.

Gazze'deki kadın balıkçı Madelin Kulab de konuşmasında uluslararası toplumdan balıkçıların deniz ablukasının kaldırılmasını, İsrail ihlalleri karşısında onlar için uluslararası koruma sağlanmasını talep etti.

Balıkçılık mesleğinin Gazze dışında zaman içinde modern cihaz ve ekipmanlarla geliştiğini kaydeden Kulab, abluka nedeniyle ekipmanların bakımı için gerekli yedek parçaların dahi Gazze'ye getirilemediğine dikkati çekti.

Bağımsız İnsan Hakları Komisyonu Genel Müdür Yardımcısı Cemil Serhan da İsrail ablukası nedeniyle Gazzeli balıkçıların sıkıntılarının 16 yılı aşkın süredir devam ettiğini ifade etti.

İsrail ablukasının uluslararası tüm değerlere ve anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayan Serhan, Filistinli balıkçıların, her gün geçimini sağladığı sırada gerekçe gösterilmeksizin vurulma da dahil olmak üzere ağır ihlallere maruz kaldığını söyledi.

Serhan, İsrail'in, gözaltına alınan balıkçıları uluslararası standartlara uygun olmayan yerlerde tuttuğunu, işlerini engellemek için çeşitli şiddet ve aşağılamalara maruz bıraktığını belirtti.

İSRAİL'İN GAZZE'DE FİLİSTİNLİ BALIKÇILARA YÖNELİK İHLALLERİ



İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Filistin Tarım Bakanlığına göre 4 bine yakın balıkçının bulunduğu Gazze'de balıkçılık önde gelen geçim kaynaklarından biri olarak biliniyor.

İnsan hakları raporlarına göre, İsrail diğer ihlallerine ek olarak Gazze'deki balıkçıları sık sık gözaltına alıyor ve teknelerine el koyuyor. Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki balıkçıların avlanma mesafesini de zaman zaman düşürüyor.

Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993 yılında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket etme hakkına sahip ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.