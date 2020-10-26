Fransa'ya tepki olarak Türk bayrağı taşıdılar

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26 Ekim 2020 Pazartesi 08:18:00 - Güncelleme:26 Ekim 2020 Pazartesi 08:21:00

Filistinliler Fransa'ya tepki olarak Türk bayrağı taşıdı

Kaynak: AA

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Filistin'de, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak düzenlenen gösterilerde Filistinliler Türk bayrağı taşıdı.

Filistin'de, İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret içeren karikatürlerin yayınlanmasına tepki olarak düzenlenen gösterilerde protestocular Türk bayrağı taşıdı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un posterlerini yaktı.

Gazze'de düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce Filistinli, Macron'un açıklamalarını reddettiklerini belirtti.

Göstericiler, sürekli olarak İslam'ı ve Hazreti Muhammed'i savunması nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterlerini ve Türk bayrakları taşıdı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin batısındaki Naleyn beldesinde bir araya gelen Filistinliler de "Peygamberimiz kırmızı çizgidir. Anam babam sana feda ey Resul. Fransa terörist ve ırkçı bir devlettir." yazılı pankartlar açtı.

İSLAMİ CİHAD HAREKETİ: TÜRKİYE, BATI IRKÇILIĞIYLA YÜZLEŞMEDE İSLAM DÜNYASINI TEMSİL EDİYOR

Filistin İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab, "Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor ve Türkiye Müslümanların canlı vicdanıdır." dedi.

Şihab, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hakkındaki açıklamasından Avrupa Birliği'nin (AB) rahatsızlık duymasını esefle karşıladıklarını söyledi.

Fikir ve ifade özgürlüğüyle övünen AB'nin bu tavrının Birliğin çifte standartlarını yansıttığını dile getiren Şihab, "Türkiye, Batı ırkçılığıyla yüzleşmede İslam dünyasını temsil ediyor ve Türkiye Müslümanların canlı vicdanıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Twitter'dan yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın Macron hakkındaki açıklamasının kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.

Fransa'da Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerin yayınlanması ve Cumhurbaşkanı Macron'un bunları yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesi tepkilere yol açmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Macron'un sözlerine tepkisini, "Ülkesindeki milyonlarca farklı inanç mensubuna böyle davranan bir devlet başkanına ne denilebilir, öncelikle akli noktada kontrol." ifadesiyle göstermişti.

Bunun üzerine Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Fransız Cumhurbaşkanı Macron hakkında yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğu belirtilmişti. Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro istişarelerde bulunmak üzere ülkesine çağrılmıştı.

Başta Filistin, Kuveyt, Pakistan, Lübnan, Libya ve Katar olmak üzere İslam dünyasında Macron'a ve Fransa'ya tepkiler sürüyor.

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