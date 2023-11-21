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Filistinli yaralılar Nasır Hastanesi'ne nakledildi
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21 Kasım 2023 Salı 08:31:00 - Güncelleme:21 Kasım 2023 Salı 08:31:00

Filistinli yaralılar Nasır Hastanesi'ne nakledildi

Kaynak: AA

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Gazze'deki Endonezya Hastanesinden Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildi. Nasır Hastanesine nakille gelen bir yaralının yakını Endonezya Hastanesi ile burası arasında yol nasıldı? sorusuna, "Yol kıpkızıl ölüm dolu. Allah şoförün yardımcısı olsun. Güç yetiremiyorum." yanıtını verdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bulunan ve İsrail kuşatması altında olan Endonezya Hastanesinden Han Yunus'taki Nasır Hastanesine gece 100 yaralı nakledildiği belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, yaralıların nakil işlemi, Uluslararası Kızılhaç Örgütü ile yapılan koordinasyonla gerçekleştirildi.

Nasır Hastanesine nakille gelen bir yaralının yakını AA muhabirine, "Güç bela çıktık. Zeytun'daki okuldaydık orada bizi yıktılar, ettiler. Endonezya Hastanesine gittik. Oradaki doktorlar bizlere çok saygılı davrandılar. Henüz orada kardeşlerimiz var." dedi.

Yaralı yakını, Endonezya Hastanesi ile burası arasında yol nasıldı? sorusuna, "Yol kıpkızıl ölüm dolu. Allah şoförün yardımcısı olsun. Güç yetiremiyorum." yanıtını verdi.

Bölgedeki kaynaklar, Endonezya Hastanesinde halen 500 yaralı bulunduğunu, yaralıların Nasır Hastanesi ve Gazze Şeridi'nin güneyindeki diğer hastanelere nakilleri için çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Etiketler : gazze hastane yaralı
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