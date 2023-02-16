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16 Şubat 2023 Perşembe 17:39:00 - Güncelleme:16 Şubat 2023 Perşembe 17:39:00

Filistinli üretici deprem bölgesine 15 ton hurma gönderdi

Kaynak: AA

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Filistinli bir hurma üreticisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar görenlere yardım olarak, 15 ton hurma gönderdi.

İşgal altındaki Filistin genelinde, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplam 11 ili etkileyen depremlerde zarar gören Türk vatandaşlarıyla dayanışma ve yardım amacıyla yapılan faaliyetler devam ediyor.

Deprem bölgesine arama kurtarma ekiplerini gönderen Filistin, ayni ve nakdi yardımın yanı sıra, Mescid-i Aksa'da kılanan gıyabi cenaze namazı ve her namaz sonrasında edilen dualarla depremzedelere destek olmaya çalışıyor.

Filistinli hurma üreticisi Emirates şirketi de Türkiye'de deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere, 15 bin 600 kilogram hurma gönderdi.

Ramallah merkezli şirketin sahibi Mehdi Adas yaptığı açıklamada, hurma yüklü konteynerin bugün Mersin Limanı'na ulaşmasını beklediklerini söyledi.

"DURUP SEYİRCİ KALAMAZDIK"

Filistinlilerin Türkiye'yi çok sevdiğini anlatan Adas, "Bu deprem zamanında ufak da olsa elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Buradaki şartlar da zor ama durup, (Türkiye'deki felakete) seyirci kalamazdık. Biz de Ankara Büyükelçimiz Sayın Faid Mustafa ile koordine halinde bu çalışmayı yaptık. İnşallah daha fazla göndereceğiz."

Hurmanın besin değerleri bakımından zengin bir gıda olduğuna dikkati çeken Adas, şunları kaydetti:

"Hurma tarih boyunca savaş ve afet gibi anlar için önemli bir gıda maddesi olmuştur. Çünkü pirinç veya et gönderseniz pişirecek şartlar yok, bölgede gaz ve elektrik yok. Ama hurma ve süt bir insanın ihtiyaç duyduğu tüm gıdalara sahip. Ben de gönderilecek en faydalı şeyin bu olacağını düşündüm. Hurma, gece gündüz uyumadan çalışan arama ve kurtarma ekiplerine güç verir."

"Babalarımız bize araba veya ev sahibi olmakta değil iyilik yapmakta yarışmayı öğretti." diyen Filistinli iş insanı, deprem nedeniyle Türkiye ve Suriye'de hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Etiketler : filistinli deprem bölgesi hurma

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