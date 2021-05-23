'İmar Edeceğiz' sloganıyla Gazze'de enkaz temizliği

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23 Mayıs 2021 Pazar 20:42:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2021 Pazar 20:42:00

Filistinli gençler 'İmar Edeceğiz' sloganıyla İsrail'in Gazze'de neden olduğu enkazı temizliyor

Kaynak: AA

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İsrail'in 11 gün süren yoğun bombardımanı nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu Gazze Şeridi'nde "İmar Edeceğiz" sloganıyla enkaz kaldırma ve temizlik kampanyası başlatıldı.

Gazze Belediyesinin başlattığı kampanyaya yaklaşık 1000 genç katıldı.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de oluşan enkazı temizlemek için kampanya başlatıldı

İsrail uçaklarının yerle bir ettiği binaların bulunduğu bölgelere dağılan gençler, ellerinde süpürgeler ve temizlik malzemeleriyle sokakları kaplayan enkaz parçalarını temizlemeye başladı.

Filistinli çocukların da temizlik çalışmalarına güçleri nispetinde destek verdiği gözlendi.

Gazze Belediye Başkanı Yahya es-Serrac, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail saldırılarının bölgede bıraktığı etkiyi ortadan kaldırmayı ve Gazze'nin kendi evlatlarıyla yeniden imara gücünün yettiği mesajını vermek istediklerini ifade etti.

Söz konusu kampanyanın bugün başladığını aktaran Serrac, toplumun tüm kesiminin destek verdiği bu kampanyayla Gazze'ye yeniden hayat vermeyi hedeflediklerini belirtti.

Serrac, "İmar Edeceğiz" kampanyasının iki hafta süreceğini ifade etti.

Etiketler : gazze israil filistinli imar
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