Filistinli Gazeteciler Sendikası acı tabloyu duyurdu: Soykırımcı İsrail mart ayında 6 gazeteciyi katletti
Kaynak: AA
Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in mart ayında 6 gazeteciyi katlettiğini, 9'unu yaraladığını açıkladı.
Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in mart ayında gazetecilere karşı gerçekleştirdiği 105 "suç ve ihlal" saldırısında 6 gazetecinin hayatını kaybettiğini, 9 gazetecinin yaralandığını bildirdi.
Filistinli Gazeteciler Sendikasının Özgürlükler Komitesi, İsrail'in basın mensuplarına karşı işlediği suç, ihlal ve saldırılarına ilişkin aylık raporunu yayımladı.
Raporda; İsrail ordusunun gazetecilere yönelik saldırılarını farklı boyutlarda artırdığı belirtilirken, Gazze Şeridi'nde 3 gazetecinin evlerine doğrudan düzenlenen saldırılar sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 3 gazetecinin şarapnel isabet etmesi sonucu öldüğü, 9 gazetecinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail'in mart ayında gazetecilere yönelik 105 "suç ve ihlal saldırısı" gerçekleştirdiği, bu ihlaller sonucu gazetecilere ait 12 ev ve tesisinin yıkıldığı, 8 gazetecinin de alıkonulduğu belirtildi.
Bu süre zarfında İsrail ordusunun gazetecilere ait 4 ev ve tesise baskın düzenlediği, 3 kez gazetecilere doğrudan ateş açtığı, yaklaşık 10 gazeteciyi de darbettiği bilgisine yer verildi.
Raporda ayrıca İsrail'in mart ayında 3 gazeteciyi hakim karşısına çıkardığı, işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da basın kuruluşlarını hedef aldığı belirtildi.
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, 3 Nisan'da yayımladığı açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde öldürülen gazetecilerin sayısının 140 olduğunu bildirmişti.
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