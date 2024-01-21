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21 Ocak 2024 Pazar 17:22:00 - Güncelleme:21 Ocak 2024 Pazar 17:22:00

Filistinli çocuğun naylon poşetten yaptığı uçurtmalar, Gazze semalarında uçuyor

Kaynak: AA

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İsrail'in aylardır yıkıcı saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki Filistinli çocuğun, tehcir edildikleri çadır kampında naylon poşetten yaptığı uçurtmalar çocukları biraz da olsa eğlendiriyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyindeki Refah kentine zorla yerinden edilen ve oradaki derme çatma çadırlarda yaşam sürmeye çalışan Muhammed es-Seksek'in uçurtmaları, 3 ayı aşkın süredir savaş uçaklarının görüldüğü Gazze semalarında renkli bir atmosfer oluşturuyor.

Ailesiyle birlikte çadırda yaşayan Seksek, uçurtmaları nasıl yaptığını anlattı.

Üç tahta çubuğu altıgen şeklinde birleştirdiğini, bunları daha sonra naylon poşetlerle kapladığını belirten Seksek, dengesini kontrol ettikten sonra küçük naylon parçalarıyla da uçurtmanın kuyruğunu yaptığını ifade etti.

Seksek, yaptığı bu uçurtmaları sattığını belirterek, bu işe ailesinin geçim telaşına destek olmak için kardeşleri ve akrabalarıyla işbirliği içerisinde yaptığını aktardı.

Yaptığı uçurtmaları, aylardır İsrail savaş uçaklarının uğultusuna tanıklık eden gökyüzünde dans edercesine uçuran Seksek, böylece etrafında toplanan çocuklar için onları satışa çıkardığını belirtti.

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Yakınlarıyla birlikte uçurtmayı yaşadıkları çadırlarda bulunan en basit ekipmanlarla üretmeye çalıştıklarını aktaran Seksek, mesela kısıtlı imkanlar nedeniyle makasın nadiren bulunduğunu onun yerine daha çok bıçağın kullanıldığını söylüyor.

Seksek, "Uçurtmayı iş yerlerinden ya da insanlardan aldığım tahta çubuklar ve iplerden yapıyorum. Naylonu da tanıdıklardan ya da sokaklardan topluyorum veya satın alıyorum." diye konuştu.

Akrabaları ve kardeşlerinin işbirliğinin önemine dikkati çeken Seksek, şunları söyledi:

"Uçurtma yapmak için gerekli ekipmanı satın almak istediğimizde herkesten bir şekel topluyoruz."

Seksek, şu anda bulundukları durumda ailesine destek olmak için yaptığı bu işi İsrail'in Gazze'ye saldırılarından önce de yaz aylarında yaptığını anımsatarak bu işten çok keyif aldığını ifade ediyor.

Etiketler : gazze çocukları tehcir naylon uçurtmalar
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