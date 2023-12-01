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01 Aralık 2023 Cuma 08:15:00 - Güncelleme:01 Aralık 2023 Cuma 08:15:00

Filistinli 30 kadın ve çocuk esir, İsrail hapishanesinden serbest bırakıldı

Kaynak: AA

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Hamas ile İsrail arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında İsrail hapishanesinden bırakılan Filistinli 30 kadın ve çocuk esiri taşıyan Uluslararası Kızılhaç Örgütü konvoyu, işgal altında Batı Şeria'ya İsrail baskınından sonra ulaşabildi.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinli 8 kadın ve 22 çocuğunun yer aldığı, işgal altında Batı Şeria'dakileri taşıyan Kızılhaç konvoyu, gece geç kısımları Ofer Askeri Hapishanesi'nden ayrıldı.

Hamas ile Tel Aviv arasındaki esir takası kapsamında abluka altında Gazze Şeridi'nden 8 İsrailli esirin gece salıverilmesinin ardından bakışlar, karşı taraflar arasındaki mutabakat gereği İsrail'in işgalinin altında Batı Şeria'nın Ofer Askeri Hapishanesi'nden serbest bırakılacak Filistinli kadın ve çocuk esirlere çevrildi.

İsrail askerleri, Ofer Hapishanesi ve Ramallah yolu üzerinde yer alan Filistin beldesi Betunya'da bekleyen çoğunluk genç Filistinlilere zırhlı askeri ciplerle müdahale etti.

Filistinli esirleri taşıyan konvoy, işgal altında Batı Şeria'ya İsrail saldırısından sonra ulaşabildi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın kafes kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal miktarlara yönelik sürekli kırılmalarına karşılık verme" yoğun saldırı düzenlenirken sabah İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatıldı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazla asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki harcamalarda 70, Lübnan topraklarında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 6 bin 150'den fazla çocuk ve 4 binden fazlası kadın olmak üzere 15 bini oldu.

İşgal altında Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 248 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye etmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastanelere bastı. Saldırılarda tek kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşananlarda 85 Hizbullah mensubu öldü.

HAMAS İLE İSRAİL ARASINDAKİ ESİR TAKASI MUTABAKATI

İsrail ile Hamas arasındaki ilişkilere 4 gün "insani ara" karşılıklı uzlaşmayla, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesi şu ana kadar Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

Katar, 27 Kasım'da Hamas ile İsrail arasında yürütülen arabuluculuk çalışmalarının sonucunda "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, 30 Kasım'da tarih belirtilerek "insani aranın" uzatıldığını duyururken Hamas, söz konusu aranın 1 gün uzatıldığını duyurdu.

Etiketler : israil filistin gazze hamas hapishane esir
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