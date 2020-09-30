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30 Eylül 2020 Çarşamba 07:27:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 07:27:00

Filistin'i nankörlükle suçladı

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BAE'nin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, normalleşme anlaşmalarına itiraz eden Filistin'i nankörlükle suçladı. Filistin'e öfkesini saklamayan El-Uteybe'nin, “İsraillilerin yüzde 80 oranında anlaşmaya destek veriyor” açıklaması yapması da dikkat çekti.

Ortadoğu’nun çıbanbaşı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) İsrail’le imzaladığı “normalleşme anlaşmasına karşı çıkan ve çok sert dille kınayan filistin yönetimini ve halkını nankörlükle suçladı. BAE’nin de facto lideri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’e çok yakın isimlerden, ülkenin Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, Amerikalı ve İsrailli yetkililerle katıldığı bir telekonferansta Filistinlileri adeta şikayet etti.

İsrail merkezli Maariv gazetesinin haberine göre, ABD’nin eski İsrail Büyükelçisi Dan Shapiro ve “normalleşme” projesi kapsamında çalışan Amerikalı yetkililerle telekonferansla bir araya gelen Uteybe, Filistinlileri “nankörlükle” itham etti.

ÖFKE PÜSKÜRDÜ

Yenişafak'ın haberine göre, Toplantıda, “normalleşme” anlaşmalarına muhalefete öfke kusan Uteybe’nin, Filistinlilerin anlaşmadan “mutlu olması” gerektiğini savunduğu belirtildi. Uteybe’nin, “Filistinlilerin imzalanan anlaşmadan ihanete uğramış duygusu taşımaları ironik, halbuki ilhakı engellediği için mutlu olmalılar” ifadesini kullandığı belirtildi.

TARAFINI BELLİ ETTİ

BAE’nin Washington Büyükelçisi, aynı toplantıda, “İsraillilerin yüzde 80’i BAE ile İsrail arasında imzalanan “barış anlaşmasını” destekliyor” sözleriyle de kendisi için öncelikli tarafın Filistin değil işgalci olduğunu gösterdi.

İLHAKI ENGELLEDİK YALANI

BAE tarafı Batı Şeria’nın ilhakının imzalanan anlaşmayla durduğunu iddia ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ilhakın hala masada olduğunu belirtmişti. ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da, Israel Hayom gazetesine açıklamasında ilhakın gerçekleşeceğini belirterek Abu Dabi’yi yalanlamıştı.

MUHALEFETE 10 YIL CEZA

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Normalleşmeyle Mücadele Birliği’nden Hamed eş-Şamisi, Körfez halklarının İsrail’le normalleşmeye karşı olduğunu, ancak Abu Dabi yönetiminin yıllardır yürüttüğü güvenlik politikası sonucu BAE’de normalleşme karşıtı seslerin yükselmesinin engellendiğini söyledi. 

Ülkede İsrail ile normalleşme karşıtı seslerin yükselmemesinin nedenini Abu Dabi’nin baskıcı politikaları olduğunu söyledi. Şamisi, “BAE yönetimi, politikalarına itiraz etmeyi doğrudan suç sayan yasalar çıkardı. Bu suçun da 10 yıl hapis ve bir milyon dirhem (272 bin dolar) para cezası var” dedi. Şamisi, “İsrail istihbarat servisi Mossad, uzun yıllardır BAE’de çalışıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bir Twitter paylaşımında buna işaret etmişti” ifadelerini de kullandı.

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