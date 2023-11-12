VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Filistin'den işgal gölgesinde yardım çağrısı: "Hastalar ölüme terk ediliyor"
AB'den Gazze çağrısı: Çatışmalara derhal ara verilmeli
Siirt'te toprağa gömülü silah ve mühimmat bulundu
Lübnan Hizbullahı İsrail'le çatışmasında bir mensubunun öldüğünü açıkladı
Pakistan'da militanlar polisle çatıştı: 3 ölü
Netanyahu'dan Gazze'nin idaresi için alçak imalar
12 Kasım 2023 Pazar 23:13:00 - Güncelleme:12 Kasım 2023 Pazar 23:13:00

Filistin'den işgal gölgesinde yardım çağrısı: "Hastalar ölüme terk ediliyor"

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, işgalci İsrail ablukası altındaki Gazze'deki hastanelerde felaket yaşandığını vurgulayarak, tedavi olamayan hastaların ölüme terk edildiğini söyledi.

Filistin Sağlık Bakanı Mey Keyle, başta Şifa Hastanesi olmak üzere Gazze'deki hastanelerde felaket yaşandığını, hastaların tedavi olamadığı için ölüme terkedildiğini belirtti.

Keyle, Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamasında, İsrail'in saldırıları ve yakıt, elektrik ile tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle hastanelerde yaşanan drama ilişkin bilgi verdi.

Hastanelerde bir felaket yaşandığına dikkati çeken Keyle, "Böbrek hastası çocuklar ve yaşlılar tedavi göremedikleri için ölüyor. Şifa Hastanesinde elektrik ve tıbbi malzeme eksikliğinden şu ana kadar 2'si yeni doğan bebek 12 hasta hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

Keyle, Rantisi ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerinde tedavi gören 3 bin kanser hastasının İsrail tarafından hastanelerden çıkarıldıkları için ölüme terkedildiğini, hamile kadınların gerekli sağlık hizmetini alamadığı için tehlike altında olduğunu kaydetti.

ŞİFA HASTANESİNDE DEFNEDİLMEYİ BEKLEYEN CESETLER ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

İsrail'in havadan ve karadan günlerdir bombaladığı Şifa Hastanesindeki durumu da anlatan Keyle, İsrail insansız hava araçlarının (İHA) hareket eden her şeyi hedef alması nedeniyle doktorların hastane yerleşkesi içindeki binalar arasında gidip gelemediğini aktardı.

Keyle, "Hastaların hayatını tehdit eden ve bir sağlık felaketinin yaşanmasına neden olabilecek diğer bir husus ise doktorların, hastanedeki 100 naaşı (saldırılar nedeniyle) defnedememiş olması. Doktorların söylediğine göre, hastane bahçesindeki bu cesetler çürümeye başladı ve sokak köpekleri bu naaşların bir kısmını parçaladı. Ayrıca, hastane içinde biriken tıbbi atıklar da büyük bir sorun teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı, İsrail'in, hastanedeki su kuyuları, oksijen üniteleri ve diğer birimleri bombaladığını, elektrik kesintisi sebebiyle kan stoklarındaki kanların bozulduğunu ve doktorların hastalara kan nakli yapamadığını dile getirdi.

Şifa Hastanesindeki hastalar, yaralılar ve sağlık personelinin, yaşadıkları tüm bu zorlukların yanı sıra yiyecek ve içecek de bulamadığını aktaran Keyle, bu sorunların, hastanelere elektrik, tıbbi malzeme ve yakıt tedarik edilerek ya da hastaların Mısır'a nakledilmesi suretiyle çözülmesi gerektiğini dile getirdi.

Etiketler : GAZZE İSRAİL HASTANE FİLİSTİN
Platformlarda ‘Enerci' yasağı

Platformlarda ‘Enerci' yasağı
Zerrin Özer'in çifte mutluluğu

Zerrin Özer'in çifte mutluluğu
Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim

Aslıhan Güner: Filmde 100 yıl öncesine gittim
Rolü için 16 kilo verdi

Rolü için 16 kilo verdi
Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı

Süperstar sahne kostümü ile göz kamaştırdı
Bengü'nün kültür korosu

Bengü'nün kültür korosu
Hayali komedi filminde oynamak

Hayali komedi filminde oynamak
Düğün hazırlıkları başladı

Düğün hazırlıkları başladı
Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

Yapımcılar eski oyuncuları unuttu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX