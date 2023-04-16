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Filistin'de Hristiyanlar, "Kutsal Ateş" ayini için yürüyüş düzenledi
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16 Nisan 2023 Pazar 07:49:00 - Güncelleme:16 Nisan 2023 Pazar 07:49:00

Filistin'de Hristiyanlar, "Kutsal Ateş" ayini için yürüyüş düzenledi

Kaynak: AA

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Filistin'de Hristiyanlar, Batı Şeria'da Filistinli izci bando takımının katılımıyla "Kutsal Ateş" kutlamaları için yürüyüş düzenledi.

Batı Şeria'nın Beytüllahim ve Ramallah şehirlerinde Ortodoks Hristiyanlar, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirileceğine inanılan "Kutsal Cumartesi" dolayısıyla ayinler ve kutlamalar yaptı.

Arap Ortodoks İzci Bando Takımı'nın Eski Şehir'in sokaklarından geçişini coşkuyla izleyen Hristiyanlar, Hz. İsa'nın kabrinin bulunduğuna inanılan Kutsal Kabir (Diriliş) Kilisesi'nden çıkarılacak Kutsal Ateş'i bekledi.

Hristiyanların meşaleler yakarak taşıdığı Kutsal Ateş yürüyüşü, Arap Ortodoks İzci Bando Takımı'nın öncülüğünde Beytullahim kentindeki Mehd (Doğuş) Kilisesi'ne kadar sürdü.

Yürüyüşün ardından "Paskalya Arifesi" olarak da isimlendirilen Kutsal Cumartesi için dualar edilirken, mumlar ve meşaleler de yakıldı.

Ramallah'ta ise Diriliş Kilisesi'nden alınan Kutsal Ateş İzci Bando Takımı'nın öncülük ettiği yürüyüşle Rum Ortodoks Tecelli Kilisesi'ne ulaştırıldı.

Rum Ortadoks Tecelli Kilisesi'nde de Kutsal Cumartesi ayini için dualar edilerek, mum ve meşaleler yakıldı.

Hristiyanlarca "Paskalya Arifesi" şeklinde de isimlendirilen Kutsal Cumartesi, Hazreti İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilişini ifade eden Paskalya Bayramı'nın öncesinde kutlanıyor.

Etiketler : filistin hristiyan kutsal ateş ayin
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