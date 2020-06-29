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29 Haziran 2020 Pazartesi 14:16:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 14:17:00

Filistin Yönetimi: Netanyahu, ilhaktan sonra müzakere edecek tek bir Filistinli bulamayacaktır

Kaynak: AA

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Filistin Yönetimi, ABD'nin sözde Orta Doğu Barış Planı çerçevesinde Filistinlilere diyalog çağrısı yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerini ilhak etmesi durumunda barış süreci için müzakere edeceği tek bir Filistinli bulamayacağı uyarısında bulundu.

Filistin Sivil İşler İdaresi Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Yüzyılın Anlaşması” olarak isimlendirdiği sözde Orta Doğu Barış Planı çerçevesinde Filistinlilere diyalog çağrısı yapan İsrail Başbakanı Netanyahu’ya cevap verdi.

Aynı zamanda Fetih Hareketi Merkez Konsey üyesi olan Şeyh açıklamasında, “Topraklarımızdan bir karışın bile ilhak edilmesi, siyasi çözümün ilhak tanklarının paletleri altında ölmesi demektir.” dedi.

İlhakın gerçekleşmesi durumunda İsrail-Filistin barış müzakere sürecinin yok olacağına işaret eden Şeyh, “Meydan okuyoruz. Netanyahu, ilhaktan sonra müzakere edecek tek bir Filistinli bulamayacaktır. İsrail tüm Filistinlilerce, bölge ülkelerince ve uluslararası toplumca reddedilen bir işgalci güç olarak kalmaya devam edecektir.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün akşam ABD merkezli İsrail İçin Hristiyan Birliği Derneği’ne (CUFI) gönderdiği mesajında, ABD Başkanı Trump’ın sözde Orta Doğu Barış Planı’na işaret ederek Filistinlilere bu çerçevede diyalog çağrısı yapmıştı.

- İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

Trump'ın, Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hâkimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

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