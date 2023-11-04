Filistin: Türkiye'nin kararını memnuniyetle karşılıyoruz

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni Ankara'ya çağırmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'nin, halkımıza karşı işlenen suçları protesto etmek amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik savaşı reddeden ve savaşın derhal durdurulmasını talep eden tutumunun bir ifadesi olarak, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi'ni geri çağırma kararını memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin bu tutumunun, Türkiye yönetiminin tüm forumlarda Filistin halkının haklarını destekleme ve koruma, Gazze Şeridi'nin temel insani ihtiyaçlarını temin etme ve aynı zamanda Gazze Şeridi'ndeki savaşı durdurmak için giriştiği siyasi ve diplomatik hareketin bir uzantısı olduğu kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, ülkelere benzer cesur pozisyonlar almaları ve Filistin halkına karşı katliam ve soykırım uygulayan, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuku ihlal eden İsrail ile diplomatik ilişkilerini gözden geçirmeleri çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldırıları sürdürmesi üzerine, Türkiye'nin Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını bildirmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 25'e yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in düzenlediği saldırılarda 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488 Filistinli öldürüldü, en az 24 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 144 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa, Nasr Çocuk, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda ise 58 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.