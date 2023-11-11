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Filistin Kızılayı: İsrail'in ambulansları hedef alması nedeniyle yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyor...
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11 Kasım 2023 Cumartesi 22:47:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 22:47:00

Filistin Kızılayı: İsrail'in ambulansları hedef alması nedeniyle yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyoruz

Kaynak: AA

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Filistin Kızılayı, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan ekiplerinin, İsrail güçlerinin ambulansları hedef alması nedeniyle saldırıların olduğu bölgelerdeki ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çektiğini bildirdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'de kuruma ait 18 ambulansın bulunduğu, bu ambulanslardan 9'unun hizmet veremediği ve şu an sadece 7'sinin kullanımda olduğu belirtildi.

Söz konusu 7 ambulansın da yakıtlarının tükenmesi nedeniyle gelecek saatlerde hizmet veremez hale gelme riski altında olduğuna vurgu yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz çok sayıda ölü ve yaralıya tanık oluyor, ancak İsrail ordusunun saldırılarından etkilenen (saldırı olan yerlere) bölgelere yaklaşan ambulansları hedef alması nedeniyle ölü ve yaralılara ulaşmakta güçlük çekiyorlar." ifadelerine yer verildi.

KUDÜS HASTANESİ'NİN KORUNMASI ÇAĞRISI

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan bir diğer açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Kudüs Hastanesi'nin İsrail güçlerince kuşatıldığı belirtildi.

Hastanede, 500 hasta ve yerlerinden edilmiş 14 bin kişinin bulunduğu ifade edildi.

İsrail güçlerinin Kudüs Hastanesi'ne yönelik saldırılarının kınandığı açıklamada, uluslararası topluma hastanenin korunması için çağrı yapıldı.

Etiketler : Gazze abluka saldırılar Filistin yardım
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