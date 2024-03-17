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Filistin Katar'dan ortak talep: "İsrail tamamen çekilsin"
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17 Mart 2024 Pazar 00:40:00 - Güncelleme:17 Mart 2024 Pazar 00:40:00

Filistin Katar'dan ortak talep: "İsrail tamamen çekilsin"

Kaynak: AA

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerini de durdurması gerektiğini vurguladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Abbas ile Emir Temim, ramazan ayı münasebetiyle telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider, görüşmede "Gazze Şeridi, Batı Şeria ve Kudüs'te Filistin halkına yönelik saldırıların sonlandırılması için çaba sarf edilmesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, Batı Şeria ve Kudüs'teki tüm tek taraflı eylemlerin durdurulması ve Mescid-i Aksa'da ibadetlerin kısıtlanmaması gerektiğini" dile getirdi.

Abbas ile Şeyh Temim ayrıca Gazze Şeridi'ne kara, deniz ve hava yoluyla daha fazla insani yardım girişinin yapılması, bu yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve tehcirin önlenmesi için çalışmalara devam edilmesinin önemine değindi.

İSRAİL GAZZE'Yİ KITLIĞA SÜRÜKLÜYOR

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırdığı Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinliyi açlığa mahkum ediyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 553 Filistinli öldürüldü, 73 bin 546 kişi yaralandı.

İsrail'in, yardımları engellemesi nedeniyle ABD, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Umman ve Bahreyn son dönemde Gazze Şeridi'ne havadan yardım indirilmesine yönelik ortak operasyonlar düzenliyor.

Etiketler : Filistin İsrail Gazze
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