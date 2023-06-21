Filistin Hükümeti: Saldırılar İsrail'in öldürme zihniyetini gösteriyor

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli sivillere yönelik saldırılarının "İsrail'i yöneten yakma ve öldürme zihniyetini" yansıttığını belirtti.

Başbakan Iştiyye, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail ordusunun koruması altındaki yerleşimcilerin ayaklanmasının önünü açmak bir yıkım reçetesidir ve bunun bedelini herkes ödeyecektir." ifadelerine yer verdi.

İsrail hükümetinin "İsrailli yerleşimcileri ve ordusunu terörize etmekten sorumlu olduğunu" kaydeden Iştiyye, saldırılara karşı Filistin halkı ve yönetiminin yekvücut olduğunu vurguladı.

Filistin Başbakanı, "Yahudi yerleşimcilerin Ramallah'ta Filistinli sivil vatandaşlara yönelik saldırıları İsrail'i yöneten yakma ve öldürme zihniyetini yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

FKÖ YERLEŞİMCİ SALDIRILARINI KINADI



Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh de yaptığı basın açıklamasında yerleşimcilerin saldırılarını kınadı.

Saldırılardan tamamen İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu ifade eden Şeyh, Filistinlileri, "mülklerini korumak ve yerleşimcilerle mücadele etmek için halk komiteleri oluşturmaya" çağırdı.

FKÖ yetkilisi Şeyh ayrıca, ABD yönetimine ve uluslararası topluma, "İsrail hükümetine, yerleşimcilerin terör faaliyetlerini ve Filistinlilere karşı işlenen suçları durdurmaya zorlama" çağrısı yaptı.

DÜNDEN BU YANA 310 YERLEŞİMCİ SALDIRISI KAYDEDİLDİ



Öte yandan FKÖ'ye bağlı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yahudi Yerleşim Birimleri Dosyası Sorumlusu Gassan Daglas, yaptığı açıklamada, dünden bu yana 310 Yahudi yerleşimci saldırısı kaydedildiğini belirtti.

Daglas, açıklamasında, "Yerleşimci saldırıları evleri, araçları, tarım arazilerini yakmayı ve mülklere zarar vermeyi amaçlıyor. Yerleşimci saldırıları saldırılar gözle görülür bir artış gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail ordusunun korumasındaki yerleşimciler, bugün Ramallah yakınlarındaki Turmusaya beldesinde Filistinlilere ait bazı ev ve araçları ateşe vermişti. Buna tepki gösteren belde sakinleri ile yerleşimciler arasında olaylar çıkmıştı.

Silahlı yerleşimcilerin Turmusaya sakinlerine saldırması sonucu 1 Filistinli hayatını kaybetmiş, 2 Filistinli de yaralanmıştı.