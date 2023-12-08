Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'de "beyaz fosfor" kullanmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığının X hesabından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının 63. gününe girdiği belirtilen açıklamada, Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım savaşı yürütüldüğü belirtildi.

Saldırıların kapsamının durmaksızın genişlediği ifade edilen açıklamada, yerinden edilen Filistinlilerin ve onların sığındığı okulların, hastanelerin, çeşitli kuruluşların ve Birleşmiş Milletlere ait yapıların İsrail'in hedefi haline geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, beyaz fosfor gibi uluslararası yasaklı bombaların kullanılması ve yerinden edilmiş sivillerin defalarca Gazze'nin güneyine doğru zorla göç etmeye zorlanması kınandı.

Filistin'in El-Aksa televizyonunda yer alan haberde, İsrail'in bugün çok sayıda sivilin kaldığı Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki bir okula yönelik saldırıda, "fosfor ve duman bombası" kullandığı belirtilmişti.

Televizyonun muhabiri Enes es-Şerif, "Şu an işgalciler, Cibaliya Mülteci Kampı'nda sığınmacıların kaldığı bir okula çok sayıda fosfor ve dumanlı bombalar yağdırıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Paylaşılan görüntülerde çok sayıda sivilin bombalar sonucu beyaz dumanla kaplanan sokaklarda kaçıştığı görülmüştü. Saldırılarda onlarca Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirdiği aktarılmıştı.



İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı

srail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 7 bin 112'si çocuk, 4 bin 885'i kadın olmak üzere 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 93 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 97 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.