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29 Kasım 2023 Çarşamba 20:58:00 - Güncelleme:29 Kasım 2023 Çarşamba 20:58:00

Filistin Dışişleri Bakanından Gazze açıklaması: Bu bir savaş değil, katliam

Kaynak: AA

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BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, işgalci İsrail'in Gazze ablukasını ele aldığı konuşmasında "Bu bir savaş değil. Bu kimsenin haklı gösteremeyeceği bir katliamdır” açıklamalarında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin, "Bu bir savaş değil. Bu kimsenin haklı gösteremeyeceği bir katliamdır" dedi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Orta Doğu'daki durumu görüşmek üzere toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu. El-Maliki, Gazze Şeridi'nde verilen insani aranın ateşkese dönüşmesi gerektiğini belirterek, "Bu bir savaş değil, bu kimsenin haklı gösteremeyeceği bir katliamdır. Buna bir son verilmelidir" dedi.

GAZZE'DE HİÇ KİMSE GÜVENDE DEĞİL

Gazze halkının evlerine geri dönmelerine izin verilmesi gerektiğini belirten el-Maliki, "15 binden fazla Filistinli İsrail tarafından öldürüldü. Bunların 10 binden fazlası kadın ve çocuk. İsrail tarafından öldürüldüler. Hayatlarını kaybetmediler, hayatları ellerinden alındı. Gazze'de hiç kimse güvende değil, ne çocuklar, ne doktorlar, ne insani yardım personeli, ne gazeteciler, ne de BM personeli. Modern tarihte eşi benzeri görülmemiş bir hızla öldürüldüler" dedi.

"Halkımızın şu anda yaşadıkları, uluslararası toplumun koruma ve hesap verebilirlik sağlamadaki başarısızlığının sonucudur"

Filistinlilerin korunmasının, bu suçlara ortak olan işgal güçleri tarafından sağlanamayacağını vurgulayan el-Maliki, "Her gün işlenen bu suçların tekrarlanmasını önlemek ve cezasızlığa son vermek için uluslararası korumaya ve uluslararası eyleme ihtiyacımız var. Halkımızın şu anda yaşadıkları, uluslararası toplumun koruma ve hesap verebilirlik sağlamadaki başarısızlığının sonucudur" dedi.

Gazze olmadan Filistin olmayacağının vurgulayan el-Maliki, İsrail'in BM kurumları, insan hakları ve insani yardım örgütleri de dahil olmak üzere dünya genelinde uluslararası hukukun üstünlüğünü savunanlara gözdağı vermeye çalıştığını söyledi.

GAZZE OLMADAN FİLİSTİN OLMAZ

İsrail'in kendine güvenlik arayışı içinde olmadığını belirten el-Maliki, "Eğer öyle olsaydı barışı seçerdi" ifadelerini kullandı. El-Maliki, "Gazze'nin ulusal tarihimizde çok özel bir yeri var. Bugün Gazze'nin adı dünyada pek çok kişi tarafından Filistin olarak telaffuz ediliyor. Bu isim silinemez. Halkımız oradan sökülüp atılamaz. Filistinliliği değiştirilemez. Gazze olmadan Filistin olmaz. Gazze kanar, Gazze acı çeker, Gazze ağrır ama Gazze yaşar ve Filistin yaşar. Özgür Filistin. Barışa giden tek yol budur" dedi.

Etiketler : GAZZE İSRAİL FİLİSTİN
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