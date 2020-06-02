Maliki, BM Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) video konferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında konuştu.

ABD'nin Kudüs'ü "yasa dışı" şekilde "İsrail'in başkenti" olarak tanımasına ve İsrail'in ilhak kararlarına sert tepki gösteren Maliki, bu iki ülkenin "Filistin'in haklarına karşı savaş ilan ettiğini" vurguladı.

Maliki, "Bunlar, sadece Oslo Anlaşmasını değil, iki devletli çözümü de öldürüyorlar, Filistin Devleti'nin kuruluş olasılığını öldürüyorlar. Sonuç olarak Filistin halkının tutkusunu tümüyle ortadan kaldırıyorlar. O zaman elbette, bu gerçekten bir savaş ilanıdır." diye konuştu.

ABD yönetimini, İsrail ile aralarında barış için tek arabulucu olarak kabul edemeyeceklerini altını çizen Maliki, "ABD taraf tuttu. Şimdi tam anlamıyla İsrail'in pozisyonuna uygun hareket ediyorlar. Onlara güvenmiyoruz. Sonuç olarak, ABD artık dürüst bir arabulucu değil. Artık bundan sonra da arabulucu olamazlar." değerlendirmesinde bulundu.

Maliki, Filistin makamlarının Birleşmiş Milletler'in (BM) tüm karar tasarılarını kabul eden taraf olduğunu, bunun aksine İsrail'in BM'nin tüm kararları ve uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Şimdi yeni kurulan İsrail hükümeti açıkça ve resmi olarak Filistin Devleti topraklarının ilhakını ilk öncelikleri olarak ilan etti. Bunu başarmaları demek Filistin'in haklarına karşı savaş ilanıdır. İşgalci rejim, ABD yönetimi tarafından ileri sürülen ve bizim tamamen reddettiğimiz sözde yüzyılın anlaşmasına sırtını dayıyor."

- "NETANYAHU KENDİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Maliki, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "ilhak kararını uygulama niyetinde olduğu" yönündeki açıklamalarına ilişkin de "Gerçekten, kendisini İsrail mahkemelerinde karşılaştığı yolsuzluk gibi pek çok suçlamalardan kurtarmaya çalışıyor. Bu ilhak kararını uygulama kararı kendi hayatını ve siyasi kariyerini kurtarmanın tek yolu. Ama, bunun bedelini de biz ödüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "PUTİNE GÜVENİYORUZ"

Maliki, Rus bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yeni bir dörtlü müzakereye ev sahipliği yapması durumunda bu toplantıya katılıp katılmayacağı yönündeki sorusuna şu cevabı verdi:

"Başkan Putin'e güveniyoruz. Böylesine bir toplantının somut sonuçlar doğuracağına inanıyorsa, bu bizi müzakere masasına geri getirecek. Eğer Başkan Putin, böylesi bir toplantının ilhak planının sona erdireceğine inanıyorsa, evet o zaman Moskova'ya üçüncü kez neden gitmeyelim. Umarım bu toplantı gerçekleşir."

- İSRAİL'İN "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti.