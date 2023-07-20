Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek
Kaynak: AA
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Abbas, 24 Temmuz'da Ankara'ya gelecek.
Abbas'ın ziyaret kapsamında 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, temaslarının ardından ise 26 Temmuz'da Türkiye'den ayrılacak.
Abbas, son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, "Türkiye'nin Filistin yönetimini ve halkını her alanda desteklediğini" dile getirmişti.
- Sırplar tarafından şehit edilen 2 Boşnak, toprağa verildi
- Ukrayna'dan uyarı: Rusya'ya giden gemiler askeri yük taşıyıcısı kabul edilecek
- Rusya'dan, İngiliz diplomatlara "bildirim yapma" zorunluluğu
- İngiltere'den, Wagner bağlantılı kişilere yaptırım
- AB, Rusya'ya yönelik yaptırımların süresini uzattı
- Almanya, AB olarak Türkiye gibi kilit bir ortakla birlikte çalışmak istiyor