VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Sırplar tarafından şehit edilen 2 Boşnak, toprağa verildi
Bolu Dağı Tüneli 70 metre daha uzatılacak
Ukrayna'dan uyarı: Rusya'ya giden gemiler askeri yük taşıyıcısı kabul edilecek
Rusya'dan, İngiliz diplomatlara "bildirim yapma" zorunluluğu
MB'nin rezervleri 113,1 milyar dolara ulaştı
20 Temmuz 2023 Perşembe 14:41:00 - Güncelleme:20 Temmuz 2023 Perşembe 14:41:00

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas gelecek hafta Türkiye'yi ziyaret edecek

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın gelecek hafta Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre Abbas, 24 Temmuz'da Ankara'ya gelecek.

Abbas'ın ziyaret kapsamında 25 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi bekleniyor.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, temaslarının ardından ise 26 Temmuz'da Türkiye'den ayrılacak.

Abbas, son olarak Ağustos 2022'de Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmiş, "Türkiye'nin Filistin yönetimini ve halkını her alanda desteklediğini" dile getirmişti.

Etiketler : filistin mahmud abbas türkiye ziyaret
3 düğüne 5 gelinlik!

3 düğüne 5 gelinlik!
Kız çocuk heyecanı

Kız çocuk heyecanı
Depremzede çocuklar için söylediler

Depremzede çocuklar için söylediler
Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi

Petekkaya'ya 'Siyah Kuğu' teklifi
15 yıl sonra sahnede

15 yıl sonra sahnede
Çifte vatandaş sevinci

Çifte vatandaş sevinci
Çalışmazsam paslanırım

Çalışmazsam paslanırım
Tatilde ayağını burktu

Tatilde ayağını burktu
'Can Tertip 2' geliyor

'Can Tertip 2' geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX