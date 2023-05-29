Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abbas, görüşmede Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.