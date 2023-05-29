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29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:34:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2023 Pazartesi 23:34:00

Filistin Devlet Başkanı Abbas'dan Başkan Erdoğan'a tebrik telefonu

Kaynak: AA

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak yeniden Cumhurbaşkanlığına seçilmesi dolayısıyla kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Abbas, görüşmede Başkan Erdoğan'ın seçim başarısını tebrik ederek, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Görüşmede, Türkiye-Filistin ilişkileri ve bölgesel konular da ele alındı.

Etiketler : Türkiye-Filistin ilişkileri Filistin Mahmud Abbas erdoğan
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