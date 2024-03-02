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02 Mart 2024 Cumartesi 11:40:00 - Güncelleme:02 Mart 2024 Cumartesi 11:40:00

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ankara'ya gelecek

Kaynak: AA

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Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

ADF'de konuşan Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Salı günü Ankara'ya geleceğini açıkladı.

Filistinli Bakan Maliki, "Müslüman ülkeler ve uluslararası camia net bir duruş göstermeli, İsrail'in yüzyıllardır devam eden mevcut durumu değiştirme çabalarını boşa çıkarmalıyız. Gazze'de bundan sonra da çalışacak tek yetkili ve meşru yönetim Filistin yönetimidir, Batı Şeria'da olduğu gibi Gazze'de de Filistin yönetimi olacaktır. Bu ülkeler (Avrupa ülkeleri) inisiyatif almalı, bu inisiyatif Filistin devletini tanımakla başlayabilir." dedi.

Etiketler : filistin mahmud abbas gazze israil
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