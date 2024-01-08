VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Milli atlet Berke Akçam, 300 metrede iki Türkiye rekoru kırdı
İsrail saldırıları ve ateşkes çabalarını görüşmek üzere Kahire'de
Sıcaklık 10 derece birden düşüyor: Kar yağışı bekleniyor
İsrail basınından Gazze itirafı: 60 milyar dolar harcadılar, başarılı olamadılar
Gazze'deki hükümetten acil durum mesajı! "6 bin yaralı bölge dışında tedavi görmeli"
Lübnan Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda siber saldırı
08 Ocak 2024 Pazartesi 07:15:00 - Güncelleme:08 Ocak 2024 Pazartesi 07:15:00

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail saldırıları ve ateşkes çabalarını görüşmek üzere Kahire'de

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını ve ateşkesi görüşmek üzere Kahire'ye gittiği belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, Abbas'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin davetlisi olarak Kahire'ye ziyarette bulunduğu ifade edildi.

Abbas-Sisi görüşmesinde, "İsrail'in Filistinlilere karşı sürdürdüğü soykırım savaşının acil ve kalıcı bir şekilde durdurulması için yürütülen çalışmaların" ele alınması bekleniyor.

Görüşmede ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insani felaketle başa çıkmanın yolları, Filistin halkını tehcir etme girişimlerinin önlenmesi ve İsrail güçleri ile radikal Yahudi yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'teki saldırılarının durdurulması için Mısır ve Arap ülkelerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası düzeyde sarf edilen çabaların ele alınacağı kaydedildi.

Abbas ile Sisi görüşmesinin zamanına ilişkin bilgi verilmedi.

Etiketler : filistin mahmud abbas israil saldırı kahire
Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi

Ünlü yönetmen Oliver Stone, İsrail'in Gazze'ye saldırıları gibi "bir katliam görmediğini" söyledi
Türk Sineması dünyayla yarışıyor

Türk Sineması dünyayla yarışıyor
Köy evi yaptırdı

Köy evi yaptırdı
"Disiplinli çalışırım"

"Disiplinli çalışırım"
En ilginç aile hikayesi

En ilginç aile hikayesi
23 yıl sonra sahibinin sesinden

23 yıl sonra sahibinin sesinden
Setten aşk çıktı

Setten aşk çıktı
Önce danıştı sonra yazdı

Önce danıştı sonra yazdı
Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

Ceyda Düvenci: Yeniden aşık olacağım

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX