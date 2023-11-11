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Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD'den ve BMGK'dan İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmasını istiyo...
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11 Kasım 2023 Cumartesi 18:17:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 18:17:00

Filistin Devlet Başkanı Abbas: ABD'den ve BMGK'dan İsrail'in Gazze saldırılarını durdurmasını istiyoruz

Kaynak: AA

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Filistin'e ilişkin sorumluluklarını yerine getirmesi ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını durdurması çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başlayan İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde, İsrail'in aralıksız saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Abbas, İsrail'in iki devletli çözüm imkanını ortadan kaldırdığını, Batı Şeria ile Kudüs'te Yahudi yerleşim birimi inşa, ilhak, etnik temizlik, ayrımcılık politikaları ile Gazze Şeridi'ne yönelik abluka uyguladığına dikkati çekerek, İsrail'in yürüttüğü askeri-güvenlik çözümlerini de kabul etmeyeceklerini ve Filistin halkının meşru hakları üzerinde pazarlık yapmayacaklarını vurguladı.

Gazze Şeridi'nin Filistin devletinin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Kudüs ile Gazze Şeridi de dahil tüm Filistin topraklarında kapsamlı siyasi bir çözümün oluşturulması gerektiğini ifade eden Abbas, İsrail'in Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'ne gönderdiği mali desteğe de el koymasını reddettiklerini söyledi.

Abbas, BMGK'ya Filistin devletinin Birleşmiş Milletler'e (BM) tam üyeliğini onaylaması, Filistin halkına uluslararası koruma sağlaması ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını öngören iki devletli çözüme garantör olması çağrısı yaparak, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) de Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğunu savundu.

Uluslararası toplumun Filistin devletinin kurumlarının kendi toprakları üzerinde görevlerini yerine getirmesi ve Gazze Şeridi'nin yeniden imarı için destek vermesi gerektiğini kaydeden Abbas, Filistin ekonomisini güçlendirmek için kaynak sağlamanın önemine vurgu yaptı.

Abbas, Filistin devletinin "işgalcileri" uluslararası mahkemelerde yargılatmak için mücadele edeceğine işaret ederek, "İsrail ve onu destekleyen, koruyan herkes, her çocuğun, kadının ve Filistinlinin öldürülmesi ve yaralanmasından tam olarak sorumludur." ifadelerini kullandı.

ABD'ye de sorumluluk alarak İsrail'in saldırılarını durdurması için müdahale etme çağrısı yapan Abbas, "Biz bu toprakların, Kudüs'ün ve kutsal mekanların sahibiyiz. Filistin bayrağı yüksekte kalacak ve işgal ortadan kalkacaktır." şeklinde konuştu.

Etiketler : Mahmud Abbas Gazze Batı Şeria Katar Emiri uluslararası dünya
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