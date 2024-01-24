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Filistin destekçilerine kötü kokulu madde sıkıldı
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24 Ocak 2024 Çarşamba 10:08:00 - Güncelleme:24 Ocak 2024 Çarşamba 10:08:00

Filistin destekçilerine kötü kokulu madde sıkıldı

Kaynak: AA

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ABD'de Filistin yanlısı gösteri düzenleyen öğrencilere kötü kokulu madde püskürtüldü.

ABD'deki Columbia Üniversitesi kampüsünde düzenlenen Filistin yanlısı gösterilere katılan öğrencilere kötü kokulu bir madde püskürtülmesi hakkında polis soruşturma başlattı.

BBC'nin haberine göre, Columbia Üniversitesi kampüsünde 19 Ocak'ta Filistin yanlısı gösterilere katılan 6 öğrencinin üzerine kötü kokulu madde püskürtüldü.

Olayda belirlenemeyen maddeden etkilenen öğrencilerde mide bulantısı, kusma, baş ağrısı ve gözlerde yanma belirtileri görüldü.

Polisin başlattığı soruşturmada henüz gözaltına alınan olmadı.

Üniversite yönetimi tarafından yapılan açıklamada, şüphelilerin kampüse girişinin yasaklandığı belirtildi.

Columbia Üniversitesi Dekanı Dennis Mitchell, üniversite yönetiminden izin alınmadan kampüste düzenlenen gösteride meydana gelen nefret suçunu kınadı.

Etiketler : abd filistin gösteri
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