  • BIST
    115735
  • Dolar
    6,8568
  • Euro
    7,7352
  • Altın
    390,2080
İstanbul
17 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 4. Brüksel Konferansı'na katılacak
İngiltere Futbol Federasyonu küçülmeye gidiyor
Elektronik eşyalar kişisel veriler korunarak geri dönüştürülüyor
Trump'tan ırkçı sloganlı skandal paylaşım
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Etiyopya, anlaşma olmasa da Hedasi Barajı'nın doldurulacağını açıkladı
MSB'den sınırlarda kaçakçılık açıklaması:
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Karasularımıza yönelik ihlallere izin vermeyeceğiz
Filistin Başbakanı: İlhakın her şeklini reddediyoruz
Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu açıklaması: Tarihe altın harflerle geçecek!
Bankacılık sektörünün aktifleri 5,3 trilyon liraya yaklaştı
'Dünyanın en derin ikinci kanyonu' yeni yürüyüş yoluyla ziyaretçilerini cezbedecek
Alman polisi çocuk istismarı şüphesiyle 30 bin kişi hakkında soruşturma başlattı
Başkan Erdoğan Türkmenistan Devlet Başkanı ile görüştü
Bakan Koca: İşi sıkı tutmaya devam edelim
Kovid-19 nedeniyle Filistin'in Beytullahim kenti giriş-çıkışlara kapatıldı
Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih' Kastamonu açıklarında
İran'dan Trump için yakalama kararı! Kırmızı bülten çıkarıldı
Emekliler bayram ikramiyesinde artış istiyor
'Kooperatifçiliğe yeni bir anlayış getirdik'
Genç yaşta ayrıldığı memleketinde göçü önlemek için fabrika kuruyor
Filistin Yönetimi: Netanyahu, ilhaktan sonra müzakere edecek tek bir Filistinli bulamayacaktır
Afganistan'da patlama: 23 sivil hayatını kaybetti
Macaristan'dan Rum kesimi ve AB'ye Türkiye dersi! Türkiye'ye karşı ikiyüzlü tutumu bırakın
29 Haziran 2020 Pazartesi 15:39:00 - Güncelleme:29 Haziran 2020 Pazartesi 15:39:00

Filistin Başbakanı Iştiyye: İlhakın her şeklini reddediyoruz

ABONE OL

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin yönetiminin İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yapacağı her tür ilhakı reddettiğini söyledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, hükümetinin Ramallah’ta düzenlenen haftalık kabine toplantısında, İsrail’in Batı Şeria’da aşamalı bir ilhak planı uygulayacağı yönündeki haberlere tepki göstererek "İster küçük çaplı olsun ister büyük çaplı, ilhakın her şeklini reddediyoruz. Zira şekli ne olursa olsun ilhak, Filistin topraklarının sistematik bir biçimde yutulması operasyonunun bir parçasıdır.” dedi.

Batı Şeria’nın Eriha kentinde geçen hafta düzenlenen geniş katılımlı gösteriyi hatırlatan Iştiyye, Filistin halkının İsrail’in ilhak planını asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

İsrail basınında, Tel Aviv yönetiminin ilhak planına işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan dev Yahudi yerleşim birimleriyle başlayacağı ve ilhakın zamana yayılarak aşamalı bir şekilde gerçekleşeceği yönünde haberler yer almıştı.

İSRAİL'İN BATI ŞERİA'DAKİ BÖLGELERİ "İLHAK" PLANI

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hâkimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER