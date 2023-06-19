VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Kiralarla ilgili şikayetleri yakından takip ediyoruz"
AYM'den HDP kararı
Aksaray'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
Filistin Başbakanı, Gazze Şeridi açıklarındaki doğal gaz sahasını geliştirmenin mümkün hale geldiğin...
AFAD duyurdu: Akdeniz'de 4,2'lik deprem
MSB duyurdu: 2 PKK'lı terörist etkisi hale getirildi
19 Haziran 2023 Pazartesi 16:27:00 - Güncelleme:19 Haziran 2023 Pazartesi 16:27:00

Filistin Başbakanı, Gazze Şeridi açıklarındaki doğal gaz sahasını geliştirmenin mümkün hale geldiğini söyledi

Kaynak: AA

ABONE OL

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yıllardır İsrail'in engeliyle karşılaştıkları Gazze Şeridi açıklarındaki doğal gaz sahasını geliştirmenin artık mümkün hale geldiğini söyledi.

Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, dün, İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan "Gaza Marine gaz sahasının geliştirilmesine karar verildi" açıklamasına ilişkin konuştu.

Filistin Başbakanı, Gaza Marine'yi geliştirme çalışmasının Mısırlı bir şirket ile Filistin Yatırım Fonu ortaklığında yürütüldüğüne dikkati çekti.

"İsrail'in engelleri vardı... Artık bu sahayı geliştirmek ve kullanmak mümkün." diyen Iştiyye, sahanın ulusal bir zenginliği temsil ettiğini belirterek, sahadaki çalışmalara yardımlarından ötürü Mısır'a teşekkür etti.

Filistin hükümeti, 2021'de Mısırlı şirketlerle imzalanan Gaza Marine gaz sahası çerçeve anlaşmasını Ekim 2022'de onaylamıştı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarındaki "Gaza Marine" gaz sahasının geliştirilmesine karar verildiği ve İsrail'in bu konudaki güvenlik ve diplomatik çıkarlarını korumak için uygulanacak projenin, Mısır ve Filistin yönetimi ile koordinasyon çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilmişti.

"Gaza Marine", İngiliz BG Group tarafından 2000 yılında keşfedilirken, İsrail'in Filistin yönetiminin bu enerji kaynağından yararlanma taleplerini reddetmesi nedeniyle bugüne kadar bölgeden gaz çıkarılamadı.

Etiketler : gazze akdeniz doğalgaz filsitin
Yenilik buluşması

Yenilik buluşması
"Cebimde yüzük değil ruj taşıyorum"

"Cebimde yüzük değil ruj taşıyorum"
"Pedro Pascal'la oynamak isterim"

"Pedro Pascal'la oynamak isterim"
Parklardaki çöpünüzü toplayın

Parklardaki çöpünüzü toplayın
İstanbul aşkına

İstanbul aşkına
Kilt giydi

Kilt giydi
Ege'de sirtaki yapacak

Ege'de sirtaki yapacak
Çocuk sayfası kapandı

Çocuk sayfası kapandı
"En mutlu günümde halam yok"

"En mutlu günümde halam yok"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX