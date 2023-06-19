Filistin Başbakanı, Gazze Şeridi açıklarındaki doğal gaz sahasını geliştirmenin mümkün hale geldiğini söyledi

Iştiyye, Ramallah'ta düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında, dün, İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan "Gaza Marine gaz sahasının geliştirilmesine karar verildi" açıklamasına ilişkin konuştu.

Filistin Başbakanı, Gaza Marine'yi geliştirme çalışmasının Mısırlı bir şirket ile Filistin Yatırım Fonu ortaklığında yürütüldüğüne dikkati çekti.

"İsrail'in engelleri vardı... Artık bu sahayı geliştirmek ve kullanmak mümkün." diyen Iştiyye, sahanın ulusal bir zenginliği temsil ettiğini belirterek, sahadaki çalışmalara yardımlarından ötürü Mısır'a teşekkür etti.



Filistin hükümeti, 2021'de Mısırlı şirketlerle imzalanan Gaza Marine gaz sahası çerçeve anlaşmasını Ekim 2022'de onaylamıştı.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden dün yapılan yazılı açıklamada, abluka altındaki Gazze Şeridi açıklarındaki "Gaza Marine" gaz sahasının geliştirilmesine karar verildiği ve İsrail'in bu konudaki güvenlik ve diplomatik çıkarlarını korumak için uygulanacak projenin, Mısır ve Filistin yönetimi ile koordinasyon çerçevesinde gerçekleşeceği belirtilmişti.

"Gaza Marine", İngiliz BG Group tarafından 2000 yılında keşfedilirken, İsrail'in Filistin yönetiminin bu enerji kaynağından yararlanma taleplerini reddetmesi nedeniyle bugüne kadar bölgeden gaz çıkarılamadı.