Filipinler'in Bicol bölgesinde 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi yaptığı son dakika açıklamayla Masbate kenti açıklarında 6.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Masbate kentinin 60 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Şu ana kadar can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.
Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü (Phivolcs) ise meydana gelen depremin büyüklüğünü 6,5 olarak açıkladı.
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