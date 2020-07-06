Filipinler'de yakıt sızıntısı nedeniyle yüzlerce kişi tahliye edildi

Iloilo şehri Belediye Başkanı Jerry Trenas, telefonla yaptığı açıklamada, sızıntının, cuma günü mavnada meydana gelen patlamanın ardından gövdesinde açılan delik nedeniyle başladığını ifade etti.

Sızıntı dolayısıyla herhangi bir yaralanma vakası olmadığını aktaran Trenas, "Koku o kadar kötüydü ki halkı iki okula yerleştirmemiz gerekti ve dün gece üçüncü bir tahliye yeri için talep geldi" dedi.

400'DEN FAZLA KİŞİNİN TAHLİYE EDİLDİ

Sahil köyünden 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini kaydeden Trenas, kazanın, yaklaşık yarım milyon kişinin yaşadığı şehirde enerji arzını etkilemediğini çünkü diğer güç kaynaklarının çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Sahil güvenlik ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve gerekirse mavna sahiplerine karşı suçlama yöneltilebileceğini belirtti.