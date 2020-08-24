Strait Times gazetesindeki habere göre, Sulu eyaletine bağlı Jolo kentinde öğle saatlerinde Jolo Town Plaza yakınındaki iş hanı önünde park halindeki askeri tırın hedef alındığı düşünülen bir patlama meydana geldi.

Askeri yetkililer, bu patlamada en az 5 askerin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Yerel medyadaki haberlere göre, ikinci patlamanın da yerel saatle 13.00 civarında, ilk patlamanın olduğu sokağın 100 metre ilerisinde gerçekleştiği kaydedildi.

İkinci patlamada, can veya mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Sulu Birleşik Görev Gücü Sözcüsü Yüzbaşı Rex Payot, basına yaptığı açıklamada, askerlerin, hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesi kapsamında görevli yetkililere yardım etmek üzere bölgede bulunduğunu aktardı.

Payot, ağır bir saldırı olduğunu söyleyerek, henüz konuyla ilgili detay veremeyeceğini dile getirdi.

DEAŞ'IN İDDİASINA DAYANDIRILAN AÇIKLAMA



Diğer yandan İnternet Güvenlik İzleme Servisinin (SITE Intelligence Group) internet sitesinde, DEAŞ'ın iddiasına dayandırılarak yapılan açıklamada, saldırıda 6 askerin hayatını kaybettiği ileri sürüldü.

İkinci patlamanın olduğu yerin, 27 Ocak 2019'da bir kilisedeki pazar ayini sırasında yapılan ve 23 kişinin ölümüne neden olan iki ayrı bombalı saldırının meydana geldiği yere yakın olması dikkati çekti.