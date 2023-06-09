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09 Haziran 2023 Cuma 14:29:00 - Güncelleme:09 Haziran 2023 Cuma 14:29:00

Filipinler'de patlaması ihtimaline karşı Mayon Yanardağı çevresinde tahliyeler başladı

Kaynak: AA

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Filipinler'in başkenti Manila'daki Mayon Yanardağı'nın patlaması ihtimaline karşı, bölge sakinleri tahliye edilmeye başlandı.

Tahliye çalışmalarına, kurtarma ekiplerinin yanı sıra polis ve askerler de destek verdi.

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, tehlikeli bölgeden tahliyelerin devam ettiğini belirtirken krizden etkilenenlere yardım sağlayacaklarının sözünü verdi.

Bölgeden ne kadar kişinin tahliye edildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Ülkenin en aktif yanardağı Mayon'u çevreleyen 6 kilometre çapındaki alan yasak bölge olmasına rağmen Filipinli köylüler burada ikamet edip tarım yapmaya devam ediyor.

Patlama ihtimaline karşı yanardağ çevresinde alarm seviyesi 5 üzerinden 3'e çıkarılmıştı.

Mayon Yanardağı 2018'de patlayarak on binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olmuştu.

Filipinler, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Etiketler : Tahliye çalışmaları Filipinler Ateş Kuşağı Pasifik
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