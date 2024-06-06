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06 Haziran 2024 Perşembe 10:53:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 10:53:00

Filipinler'de nehirden çamur ve kül akıyor!

Kaynak: DHA

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Filipinler'de meydana gelen volkanik patlamaların ardından Kanla-on ulusal parkının nehirlerinden kül ve çamur akmaya başladı.

Kanlaon Yanardağ'ının patlamasının ardından Filipinler doğal felaket yaşıyor.

Nehirdeki suya karışan çamur ve küller, halk sağlığını ciddi oranda tehdit ediyor.

Söz konusu volkanik patlamaların ardından Kanla-on ulusal parkının nehirlerinden çamur ve kül akmaya başladı.

Yetkililer, dün yapılan açıklamada yolların kapatıldığını ve bölgede uçuşların iptal edildiğini ifade etti.

Etiketler : filipinler volkan çamur nehir
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