Filipinler'de nehirden çamur ve kül akıyor!

Filipinler'de nehirden çamur ve kül akıyor!

Kanlaon Yanardağ'ının patlamasının ardından Filipinler doğal felaket yaşıyor.

Nehirdeki suya karışan çamur ve küller, halk sağlığını ciddi oranda tehdit ediyor.

Söz konusu volkanik patlamaların ardından Kanla-on ulusal parkının nehirlerinden çamur ve kül akmaya başladı.

Yetkililer, dün yapılan açıklamada yolların kapatıldığını ve bölgede uçuşların iptal edildiğini ifade etti.