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04 Ekim 2023 Çarşamba 15:36:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 15:36:00

Filipinler'de 6,4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Filipinler'in güneyinde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün ülkenin güneyindeki Sarangani kenti açıkları olduğunu bildirdi.

Yaklaşık 120 kilometre derinlikte meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.

Ülkede eylülde de 6,3 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Etiketler : Filipinler deprem Güney ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi
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