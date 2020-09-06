06 Eylül 2020 Pazar 20:31:00 - Güncelleme:06 Eylül 2020 Pazar 20:31:00
Filipinler'de 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: Star
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Alınan son dakika bilgisine göre Filipinler'de büyük bir deprem meydana geldiği kaydedildi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, (USGS) Filipinler’in Mindanao kentinde bulunan General Santos bölgesinin 82 kilometre doğu-kuzeydoğu yönünde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. USGS, depremin yerin 120.9 kilometre altında gerçekleştiğini açıkladı.
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