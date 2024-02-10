Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem
Kaynak: AA
Filipinler'in Maygatasan bölgesinin kuzeybatısında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'de deprem meydana geldiğini duyurdu.
Ülkenin Maygatasan bölgesinin kuzeybatısındaki depremin büyüklüğü 5,4 olarak kaydedildi, 12,4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depreme ilişkin henüz can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.
Filipinler'in Sarangani kentinin 100 kilometre açıklarında 9 Ocak'ta 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
- Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem
- Ukrayna: Rusya'nın Harkiv bölgesine düzenlediği İHA saldırısında 7 kişi öldü
- "Uluslararası toplumun, soykırımı önlemek için harekete geçme yükümlülüğü var"
- İsrail basını: ABD, Batı Şeria'daki İsrail askerlerine yaptırım uygulamaya hazırlanıyor
- BM: Gazze'de gidecek hiçbir yer kalmadı
- İşgalci İsrail kana doymuyor!