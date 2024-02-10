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10 Şubat 2024 Cumartesi 11:08:00 - Güncelleme:10 Şubat 2024 Cumartesi 11:08:00

Filipinler'de 5,4 büyüklüğünde deprem

Kaynak: AA

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Filipinler'in Maygatasan bölgesinin kuzeybatısında 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'de deprem meydana geldiğini duyurdu.

Ülkenin Maygatasan bölgesinin kuzeybatısındaki depremin büyüklüğü 5,4 olarak kaydedildi, 12,4 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.

Depreme ilişkin henüz can kaybı bildirilmezken tsunami uyarısı da yapılmadı.

Filipinler'in Sarangani kentinin 100 kilometre açıklarında 9 Ocak'ta 6,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Etiketler : filipinler maygatasan deprem
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