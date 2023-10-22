VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Aşk dolu paylaşım
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Arkadaş olarak seviyormuş
Instagram yorumlara anket geliyor
Yürürken ortaya çıkan batma hissine dikkat
1923 öğrenciyle 1923 fidan dikildi
22 Ekim 2023 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:22 Ekim 2023 Pazar 13:30:00

Filipinler, tartışmalı sulardaki iki gemisine Çin'e ait gemilerin çarptığını duyurdu

Kaynak: AA

ABONE OL

Filipinler, Çin Sahil Güvenliğine ait bir gemi ile bir "milis gemisinin", Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı sularda Filipinler Sahil Güvenlik gemisi ile orduya ait ikmal gemisine çarptığını bildirdi.

Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü (NTF-WPS) tarafından yapılan açıklamada, çarpışmaların, Spratly Adaları yakınındaki İkinci Thomas Sığı'nda yaşandığı belirtildi.

Çin Sahil Güvenliğine ait gemi ile "milis gemisinin", Filipinler Sahil Güvenlik gemisi ile ikmal gemisine çarptığı belirtilen açıklamada, çarpışmaların "Manila'nın egemenliğinin ihlali" olduğu kaydedildi.

Çarpışmaların "şiddetle" kınandığı açıklamada, Çin'in Sahil Güvenlik gemisinin "tehlikeli, sorumsuz ve yasa dışı" eyleminin, "mürettebatın güvenliğini tehlikeye attığı" ifade edildi.

ABD'nin Manila Büyükelçisi MaryKay Carlson da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD'nin Çin'in söz konusu eylemlerini "kınadığını" belirtti.

Çin Sahil Güvenliğinin, 6 Ağustos'ta, bölgeye yaklaşan Filipin ikmal gemisine tazyikli su sıkması, ülkeleri karşı karşıya getirmişti.

Filipinler, 4 Ekim'de, Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin engellemelerine rağmen ve bu gemiler tarafından oluşturulan ablukayı aşarak bölgedeki Filipin kuvvetlerine ikmal malzemeleri teslim etmeyi başardığını duyurmuştu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin İkinci Dünya Savaşı'nın ardından bağımsızlıklarını kazanmasından bu yana egemenlik ihtilaflarına konu oluyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'inde egemenlik iddiasında bulunuyor. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya gibi kıyı komşusu ülkeler de bölgede hak iddia ediyor.

Başta Paracel ve Spratly Adaları olmak üzere bölgedeki adacık, resif, kayalık ve deniz bentleri üzerindeki egemenlik ihtilafları, zaman zaman ülkeler arasında gerginliklere yol açıyor.

Çin'in ihtilaflı adalarda askeri üsler inşa etmesi ve sivil gemi filolarını uzun süreli bulundurmasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi (PCA), 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Etiketler : filipinler çin gemi
Peri bacaları huzur veriyor

Peri bacaları huzur veriyor
Simeone Ayasofya'yı gezdi

Simeone Ayasofya'yı gezdi
Eleştirilere üzülmüyorum

Eleştirilere üzülmüyorum
At üzerinde güzellik yarışması

At üzerinde güzellik yarışması
Yapımcı olarak Cannes'da

Yapımcı olarak Cannes'da
Z kuşağının halay şarkısı

Z kuşağının halay şarkısı
Hint rüzgarı esecek

Hint rüzgarı esecek
'Rüya' kadro

'Rüya' kadro
Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

Kardeşlerim'in İnci'si Seda Kırımlıoğlu setten sete koşuyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX