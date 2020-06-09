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09 Haziran 2020 Salı 13:58:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 13:58:00

Filipinler Güney Çin Denizi'nde yeni yapılar inşa etmeyi planlıyor

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Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'in bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nde yeni yapılar inşa etmeyi planladığı bildirildi.

Straits Times'ın haberine göre, Filipinler Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı Thitu Adası'na yeni yapılar inşa edileceğini açıkladı.

Lorenzana, ihtilaflı adaya inşa edilecek yapıların 36 milyon doları bulacağını belirtti.

Filipinler, Thitu Adası'nda inşaat ekipmanlarının nakliyesi için sahil yolu yapımını tamamlarken Lorenzana, "Artık planlanan diğer projelere devam edebiliriz." ifadelerini kullandı.

Lorenzana, adadaki uçak pistinin de tamir edileceğini sözlerine ekledi.

"GÜNEY ÇİN DENİZİ" SORUNU

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.

Pekin'in tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığı iddiaları, ABD ve bölge ülkeleriyle arasında gerginliğe sebep oluyor.

Uluslararası Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal zemini olmadığına karar vermişti.

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