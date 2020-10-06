  • BIST
    1166.06
  • Dolar
    7,7841
  • Euro
    9,1758
  • Altın
    478,7360
İstanbul
18 / 30
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
A Milli Takım, Almanya'ya gitti
Okyanusların tabanında 14 milyon ton mikro-plastik atık bulunuyor
Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon: 34 şüpheli gözaltında
Kırgızistan'da parlamento seçim sonuçları iptal edildi
NASA duyurdu: Ekim ayı boyunca görülecek! Dolunay ile karıştırmayın
Başkan Erdoğan'dan Ahilik Haftası mesajı
Afrin'de PKK/YPG'li teröristler bombalı araçla saldırdı
Tüm dünyaya net mesaj! Karabağ'ın her karışına Azerbaycan bayrağı çekilecek
Duterte'den "yargısız infaz" iddialarıyla ilgili açıklama
Transferin şampiyonu açık ara Fenerbahçe
Jandarma ve MİT teröristlerin inine girdi: Patlayıcı dolu sığınaklar imha edildi
Koronavirüsün hava yoluyla bulaştığına ilişkin kılavuz güncellendi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: İsteyen çocuğunu okula gönderecek
Koronavirüs insan derisinde kaç saat kalabilir?
Fitch'ten flaş Ermenistan kararı!
PKK/KCK'ya ağır darbe! 89 şüpheli yakalandı
Ermenistan ordusuna bir darbe daha! Albay Artur Galstyan öldürdü
MHP lideri Bahçeli: Karabağ, Azerbaycan'ın hakkıdır helalidir
İran lideri Hamaney'in danışmanı: Derhal terk etmelidir
Bakan Koca: Türkiye, salgın sürecinde birçok ülkeye örnek oldu
Fransız başkandan skandal paylaşım! Türkiye'nin topraklarını Ermenistan olarak gösterildi
Ermenistan'ın saldırılarında 27 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti
Leo Schwechlen yeniden Erzurumspor'da!
Bakan Kasapoğlu'ndan flaş açıklama: Hesaplara yatmaya başladı
06 Ekim 2020 Salı 11:48:00 - Güncelleme:06 Ekim 2020 Salı 11:48:00

Filipinler Devlet Başkanı Duterte ''yargısız infaz'' iddialarıyla ilgili konuştu

Kaynak: AA

ABONE OL

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, göreve geldiğinden bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında "yargısız infaz" olduğundan şüphelenilen ölümlerin, suçlular arasındaki çıkar çatışmalarının sonucu olduğunu savundu.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, göreve geldiğinden bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında "yargısız infaz" olduğundan şüphelenilen ölümlerin, suçlular arasındaki çıkar çatışmalarının sonucu olduğunu savundu.

Devlet Başkanı Duterte, televizyonda yaptığı konuşmada, operasyonlarla ilgili yapılan eleştirilerin ardından kendisinin konuyu gayriresmi olarak soruşturduğunu belirterek soruşturma sonunda bazı uyuşturucu çetelerinin, polisin müdahalesini fırsat bilerek diğer satıcılardan para ve uyuşturucu çalmak için onları öldürdüğünün anlaşıldığını dile getirdi.

Polis ve güvenlik görevlileriyle ilgili yargısız infaz iddialarına doğrudan değinmeyen Duterte, "Biliyorum, ister sevin ister sevmeyin, burada bir savaş var. Ölümleri durduramayız, ne suçluların, ne de asker ve polislerimizin." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, kanun dışına çıkan bazı polislerin operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucuları satarak menfaat elde etmeye çalıştığı durumların da görüldüğüne dikkati çeken Duterte, mahkemelerden operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucunun küçük bir bölümünü delil olarak saklanıp gerisinin imha edilmesine izin vermesini istedi.

Duterte'nin 2016'da göreve geldiğinden bu yana yürütülen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında bugüne dek 5 bin 800'den fazla şüpheli öldürüldü, yaklaşık 256 bin şüpheli gözaltına alındı.

İnsan hakları savunucuları ölümlerin çoğunun "yargısız infaz" niteliğinde olduğunu iddia ederken, Duterte ve diğer yetkililer, yalnızca güvenlik güçlerine silahla mukavemet gösteren şüphelilerin öldürüldüğünü savunuyor. Hükümet, Batılı devletlerin olası insan hakları ihlallerine ilişkin bağımsız soruşturma başlatılması taleplerini, bunun ülkenin "iç işleri" olduğu gerekçesiyle reddediyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER