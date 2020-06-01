Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter gösterilerde ortaya çıktı
ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter de katıldı.
ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.
ABD'nin Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde polis tarafından gözaltına alınırken öldürülen siyahi George Floyd için gösterilere hız kesmeden devam ediyor.
ABD'nin Minnesota eyaletinde siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere FETÖ'cü Enes Kanter'in de katılması dikkat çekti.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Enes Kanter Hocasından izin almadan tuvalete bile gitmez" dedi.
İşte Fethullah Gülen'in manevi oğlu Enes Kanter'in gösterilerdeki görüntüsü...
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