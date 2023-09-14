VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Meral Akşener ipleri kopardı! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kötü haber
Mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı: Mesajla tuzağa çekilmişler
Fahiş fiyattan ilan koyan emlakçıya ibretlik ceza
Kayseri'de eski sevgili vahşeti! Genç kızı sokak ortasında kurşuna dizdi
Akılalmaz olay! Rampada lastiğine tuğla koydu, sonu oldu
Felaketin bitmediği Yunanistan'da gündem Başkan Erdoğan'ın mektubu
14 Eylül 2023 Perşembe 09:31:00 - Güncelleme:14 Eylül 2023 Perşembe 09:31:00

Felaketin bitmediği Yunanistan'da gündem Başkan Erdoğan'ın mektubu

ABONE OL

Türkiye, sel ve orman yangınlarıyla boğuşan Yunanistan ile sel felaketine uğrayan Libya'ya yardım için harekete geçti. Yunan basınında çıkan haberlerde, Başkan Erdoğan'ın Yunanistan Cumhurbaşkanı Sakellaropoulou'ya gönderdiği mektuba vurgu yapılarak, 'Türkiye bizi destekleyecek' denildi.

Yunanistan, son birkaç haftadır orman yangınları ve sel felaketi ile boğuşuyor. Geçen hafta başta Larisa, Volos, Pilio, Trikala ve Kardiça olmak üzere Tesalya Bölgesi'nde onlarca yerleşim birimini sular altında bırakan sel, şehir şebeke suyu ve kanalizasyon ağında da ciddi hasara neden olmuştu.

Öte yandan ülkenin boğuştuğu tek felaket sel değildi. Dedeağaç'ta 19 Ağustos'ta başlayan orman yangınları, üzerinden iki hafta geçmesine rağmen kontrol altına alınamadı. Bölgede 15 günde bir milyon dönüme yakın ormanlık alan kül oldu.

Şiddetli rüzgarlar nedeniyle alevlere müdahalenin zorlaştığı bu süreçte Parnita, Fili, Eğriboz ve Rodop gibi birçok bölgede de yangınlar çıktı.

Türkiye ise iki felaket için de hızlı bir şekilde yardım göndermek istedi. Yunanistan'ın gündemi de söz konusu yardımlar oldu.

Sabah'ın haberine göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerine Sakellaropoulou'ya yazdığı mektup Yunan basınında geniş yer aldı.

Yunan gazetesi Naftemporiki söz konusu mektuptan bahsederek, "Erdoğan, Sakellaropoulou'ya 'sizi desteklemeye hazırız' mesajı verdi" sözlerine yer verdi.

To Vima da söz konusu mektuptan bahsederek Türkiye'nin Yunanistan'ı desteklemeye hazır olduğuna dikkat çekti.

Yunan gazetesi Kathimerini'nin de gündeminde Başkan Erdoğan'ın mektubu vardı. Haberde, Başkan Erdoğan'ın taziyelerini ilettiğinden de bahsedildi.

News Bomb da benzer şekilde mektuptan bahsederek "Türkiye bizi destekleyecek" dedi.

Başkan Erdoğan, Yunanistan'da meydana gelen orman yangınları ve sel felaketi ile ilgili derin üzüntülerini dile getirmiş ve başsağlığı dileklerini iletmişti.

Ayrıca Orta Akdeniz'de etkisini gösteren ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel fırtınasının ardından ülke felaketi yaşıyor. Sel nedeniyle Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentleri sular altında kaldı.

Son güncel rakamlara göre Libya Ulusal Birlik Hükümeti, sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

Türkiye'nin Libya'ya yaptığı yardımlar da dünyanın da gündemindeydi. Reuters, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarına yer vererek "Türkiye, sahra hastaneleri kurmak için Libya'ya yardım gemisi gönderiyor" başlıklı bir haber yayımladı.

Haberde, yardımların nasıl ve ne şekilde olacağından ayrıntılı bir biçimde bahsedildi.

CNN de dün akşam yayımladığı haberinde Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın (AFAD) açıklamalarına yer verdi. Gazete, yardım uçağının salı günü Bingazi'ye ulaştığını ifade etti.

Arab News ise yine Bakan Koca'nın açıklamalarına yer vererek salı günü giden uçağın yanı sıra sahra hastanaleri kurmak için Türkiye tarafından bir yardım gemisi gönderileceğini ifade etti.

Etiketler : Türkiye Yardıma Harekete Geçti Yunanistan Libyaya Yardım Erdoğan'ın Mektubu Yunanistan Başkan Erdoğan
Hakareti affetmedi

Hakareti affetmedi
Aşkını ilan etti

Aşkını ilan etti
Zara: Aşk kadınıyım

Zara: Aşk kadınıyım
Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor

Şaşırtan itiraf: Saçlarını haftada bir yıkıyor
Ayrıldılar

Ayrıldılar
5 TL'lik Şeyma

5 TL'lik Şeyma
Sette oyun oynuyoruz

Sette oyun oynuyoruz
Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı

Klipte İbrahim Erkal'ın kıyafetleri kullanıldı
Portekiz'de hırsızlık şoku

Portekiz'de hırsızlık şoku

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX