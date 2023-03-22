Fed faiz oranını 25 baz puan artırdı

Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının artırılması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 enflasyon elde etmeyi amaçladığı vurgulanan açıklamada, bu hedeflerin desteklenmesi için federal fon oranın yüzde 4,75-5 aralığına yükseltilmesine karar verildiği bildirildi.

Böylece Fed, politika faizini 2007'den bu yana en yüksek aralığa çıkardı.

Fed'in faiz kararına ilişkin piyasa beklentileri, ABD'deki banka iflaslarının ardından alt üst olmuştu. Bankacılık sektöründe yaşananlar sonrası Fed'in faiz artışlarına ara verebileceğine dair beklentiler gündeme gelirken, alınan önlemler ve yüksek seyreden enflasyon verisi sonrası 25 baz puanlık faiz artışı beklentisi öne çıkmıştı.