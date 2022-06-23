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23 Haziran 2022 Perşembe 21:46:00 - Güncelleme:23 Haziran 2022 Perşembe 21:46:00

Fed Başkanı Powell enflasyonla mücadele taahhüdünün 'koşulsuz' olduğunu söyledi

Kaynak: AA

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ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu ifade etti.

Powell, yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde düzenlenen oturuma katıldı.

Komite üyelerinin sorularını yanıtlayan Powell, enflasyonla mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu söyledi.

"İŞSİZLİĞİN YÜKSELME RİSKİ VAR"

Powell, iş gücü piyasasının sürdürülemez derecede ısındığına işaret ederek, sürdürülebilir maksimum istihdama dönülmesine ihtiyaç olduğunu ve bunun için enflasyonun düşürülmesi gerektiğini anlattı.

İş gücü piyasasını etkilemeden enflasyonu düşürmenin çok daha zor hale geldiğine dikkati çeken Powell, enflasyonu kontrol altına alırken güçlü bir iş gücü piyasasına sahip olmanın mümkün olduğunu belirtti.

Powell, "Tarihsel olarak düşük bir seviyeden olsa da işsizliğin yükselme riski var." dedi.

Fed'in "hassas araçlara" sahip olmadığını aktaran Powell, iş kayıplarının olabileceğini kaydetti.

ENFLASYONU HAFİFE ALDIKLARINI KABUL ETTİ

Fed'in enflasyonu yanlış değerlendirdiğine yönelik bir soru üzerine Powell, geriye dönüp bakıldığında enflasyonu hafife aldıklarını, geçici olmadığını dile getirdi.

Powell, her merkez bankasının aynı kararı vermek zorunda kaldığını anımsatarak "Vermemiz gereken karar buydu. Yanlış olabileceğini biliyorduk. Oldukça yanlış görünmeye başladığında, yön değiştirdik." dedi.

Enflasyonun yüzde 2'ye indirilmesi gerektiğini vurgulayan Powell, herhangi bir zafer ilan etmeden önce enflasyonun gerçekten düştüğüne dair kanıt görmek istediklerini ifade etti.

Powell, faiz oranlarını önceki yavaşlamalarda olduğu kadar hızlı düşürmeyeceklerine işaret ederek, "Bence düşürme konusunda isteksiz oluruz." diye konuştu.

Gerçek zamanlı olarak iyi kararlar vermeye çalışacaklarını kaydeden Powell, fiyat istikrarının ekonominin temel taşı olduğunu ve yeniden sağlanması gerektiğini aktardı. Powell, Fed'in enflasyon hedefini yükseltmeyeceğini belirtti.

Resesyonun kaçınılmaz olduğunu düşünmediğini aktaran Powell, büyümenin bu yıl hala güçlü olmasını beklediğini kaydetti.

Etiketler : ABD Merkez Bankası fed faiz oranları
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