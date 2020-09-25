FBI: Posta yoluyla oy kullanmaya ilişkin usulsüzlük delili tespit edilmedi

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25 Eylül 2020 Cuma 08:56:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 08:56:00

FBI'dan Trump'ın aksi açıklama: Posta yoluyla oy kullanmaya ilişkin usulsüzlük delili tespit etmedik

Kaynak: AA

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, ülke genelinde posta yoluyla oy kullanmaya ilişkin koordineli herhangi bir usulsüzlük tespit etmediklerini duyurdu.

ABD Senatosu İç Güvenlik Komitesindeki oturuma katılan ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Wray, ABD Başkanı Donald Trump'ın "posta yoluyla oy kullanımında usulsüzlük olabilir" açıklamalarının aksi yönünde değerlendirmelerde bulundu.

Wray, ülke genelinde posta yoluyla ya da diğer yollarla oy kullanımına ilişkin organize bir usulsüzlük yapıldığı veya yapılacağı yönünde bir delil olmadığını belirtti.

"FBI, bugüne kadarki ulusal herhangi bir seçimde ülke genelinde koordineli bir usulsüzlük tespit etmemiştir, ister posta yoluyla olsun ister diğer yöntemlerle. Fakat seçimlere ilişkin geniş bir usulsüzlük iddiasını elbette soruştururuz." ifadelerini kullanan Wray, bugüne kadar sadece lokal olarak bazı ufak çaplı usulsüzlükler olduğunu ve bunları belirlediklerini söyledi.

Wray, ülke genelindeki seçim sonuçlarını etkileyecek düzeydeki bir usulsüzlüğün ciddi bir meydan okuma olacağını vurgulayarak, böyle bir durumun yaşanmasına pek ihtimal vermediğini kaydetti.

FBI Direktörünün "seçimlerde kapsamlı usulsüzlük ihtimali yok" açıklamaları Amerikan medyasında geniş yer bulurken, Trump'ın "Demokratlar posta yoluyla oy kullanma sürecinde sahtekarlık yapıp seçimleri kazanmak istiyorlar" değerlendirmesi de aynı haberlerde yer buldu.

ABD Başkanı Trump, son açıklamasında seçim sonuçlarının Yüksek Mahkemeye gidebileceğini ve böyle bir durumda mahkemenin vereceği karara uyacağını ifade etmişti.

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