FBI Trump'ın evinde ne arıyordu?

Trump'ın soruşturmasına yakın kaynaklar FBI'ın eski ABD Başkanı'nın Florida'daki evinde aradıkları şeyin nükleer silahlarla ilgili gizli belgeler olduğunu iddia etti.

FBI'ın aramadan önce gizli belge uzmanları FBI'a evlerinden en olası Mar-a-Lago Kulübünde bulunabileceğini düşündüklerini ve belgenin potansiyel olarak yanlış ellere geçme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda endişelerini dile getirdi.

FBI, uzmanlardan aldığı raporun ardından hemen harekete geçerek eve baskın düzenledi.

İsminin gizli kalması koşuluyla konuşan bir FBI ajanı, nükleer silah belgelerinin yanında ABD ve müttefiklerine ait silah belgelerinin de arandığını açıkladı. Ajan, belgelerin bulunup bulunmamadığı konusunda yorum yapmadı.

Trump'ın basın danışmanı Washington Post'un yorum talebine cevap vermedi. Adalet Bakanlığı ve FBI yorum yapmaktan kaçındı.

Uzmanlar, nükleer silahlarla ilgili materyallerin özellikle hassas olduğunu ve genellikle az sayıda hükümet yetkilisinde bulunduğunu aktardı.

ABD'li gizli belge uzmanları, "ABD silahlarıyla ilgili ayrıntıların yayınlanması, bu sistemlere karşı koymanın yollarını arayan düşmanlara bir istihbarat yol haritası sağlayabilir. Nükleer sırların ifşa edilmesi bir tehdit olarak görebilir" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı'nın gizli bilgi sızıntılarını araştıran istihbarat bölümünün eski başkanı David Laufman, " Bu iddialar doğruysa, FBI ve Adalet Bakanlığı, Mar-a-Lago'da hâlâ çok gizli materyallerin bulunduğuna inanırsa, materyali mümkün olduğunca çabuk kurtarmak için daha fazla baskın düzenleyebilir" dedi.

TRUMP: "BAKIN, NEYE İHTİYACINIZ VARSA BİLELİM"

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesine pazartesi günü yapılan baskından önce FBI'nın, haziran başında mahkeme celbi ile aynı yerden gizli belgeler aldığı belirtildi.

Hazirandaki celp ve taraflar arasındaki buluşma hakkında detaylı bilgi veren "Just the News" sitesi de o tarihlerde gizli tutulan büyük jüri celbinin ulaşmasından sonra malikanesine gelen yetkilileri Trump'ın avukatlarıyla birlikte gönüllü olarak gezdirdiğini ve istenilen belgeleri teslim ettiğini yazdı.

Görgü tanıklarından hareketle Trump'ın evine gelen yetkililere "Bakın, neye ihtiyacınız varsa bilelim." dediği belirtilen haberde, onların talebi üzerine özel eşyalarının bulunduğu yaklaşık 2 metre yükseklikte ve 3 metre genişlikteki kasayı da aramalarına izin verdiği ve bu doğrultuda daha sonra gelen ek talebe binaen kasanın ek kilitle kapatılarak gözetleme kamerası altında kalmasını kabul ettiği aktarıldı.

George Washington Üniversitesi Hukuk Profesörü Jonathan Turley, Fox News'e yaptığı açıklamada, "Detayları öğrendikçe işler karışıyor. Bu açıklamalara göre Trump 'tam iş birliği' yapmış. Bütün bunlar, baskın için 40 FBI ajanının gönderilmesine gerek olmadığını gösteriyor. Acaba bu olanları FBI baskınına izin veren mahkeme yargıcına ilettiler mi?" diye sordu.

Haberde, Trump'ın aylar öncesinden, Ulusal Arşiv ve Kayıtlar İdaresi yetkililerinin talebi üzerine, Beyaz Saray'dan taşındığı sırada yanlışlıkla Mar-a-Lago'ya gönderildiğini söylediği 15 kutuyu geri teslim ettiği hatırlatılara, yetkililerin malikanede hâlâ gizli belge kaldığı şüphesiyle mayıs sonunda celp çıkardığı ve 3 Haziran'da da Mar-a-Lago'yu ziyaret ettiği aktarıldı.

Trump'ın kısa süreliğine yetkililere gönüllü olarak eşlik ederek yardımcı olduğu 3 Haziran'daki Mar-a-Lago ziyaretinden sonra ise yetkililerle arasında başka bir temas olmadığı öne sürüldü.

Haberde, yetkililerin, pazartesi yapılan FBI baskınına izin veren ABD Sulh Mahkemesi Hakimi Bruce Reinhart'ın tüm bu detaylardan haberinin olup olmadığı konusunda yorum yapmadığı, 5 Ağustos'ta alınan arama izninden sonra Trump'ın şehir dışında olduğu bir günün beklenerek evine baskın yapıldığı kaydedildi.

ABD ADALET BAKANI GARLAND, TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKININI "ŞAHSEN" ONAYLADIĞINI SÖYLEDİ

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının eski ABD Başkanı Donald Trump'ın malikanesine düzenlediği baskını kendisinin onayladığını söyledi.

Garland, Adalet Bakanlığında düzenlenen basın toplantısında, ülkede büyük tartışmalara neden olan Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesine yapılan FBI baskınıyla ilgili ilk defa konuştu.

"Bu konuda arama emri çıkarılması kararını şahsen onayladım." diyen Garland, arama emrinin olası bir nedenin gerekli görülmesi üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildiğini belirtti.

Garland, "Hem arama emri hem de FBI'nın aldığı malzeme listesinin kopyaları, arama sırasında olay yerinde bulunan eski Başkan'ın avukatına aynı gün verildi." şeklinde konuştu.

Kamuoyunda süren tartışmalar üzerine olayın daha net anlaşılması için Garland, Adalet Bakanlığının arama emri ve el konulan malzemelerle ilgili gizliliğin kaldırması talebiyle Florida bölge mahkemesine başvuruda bulunduklarını duyurdu.

Adalet Bakanlığı, baskının yapıldığı günden bu yana, soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle herhangi bir açıklamada bulunmamıştı.

TRUMP'IN EVİNE YAPILAN FBI BASKINI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'da bulunan Mar-a-Lago malikanesi, 8 Ağustos sabahı Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanları tarafından düzenlenen baskınla aranmıştı.

Trump, yazılı açıklamasında, "Florida, Palm Beach'teki güzel evim Mar-A-Lago şu anda kuşatma altında, büyük bir FBI ajanı grubu tarafından baskın yapılıp işgal edildi, bu milletimiz için karanlık bir zamandır. Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın başına böyle bir şey gelmedi." ifadelerini paylaşmıştı.

Daha sonra ABD basınına yansıyan haberlerde, FBI aramasının, Trump'ın Beyaz Saray'daki görevi sırasında Florida'daki ikametgahına gizli kayıtları alıp almadığına ilişkin devam eden bir soruşturmayla ilgili olduğu açıklanmıştı.

Yaklaşık 40 FBI ajanının 9 saatten fazla süren aramasında Mar-a-Lago'dan 12 kutu kanıt toplandığı haberlere yansımıştı.