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12 Ağustos 2022 Cuma 20:31:00 - Güncelleme:12 Ağustos 2022 Cuma 20:31:00

FBI ofisine girmeye çalışan saldırgan öldürüldü

Kaynak: AA

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ABD'nin Ohio eyaletinde, silahlı bir saldırgan , FBI ofisine girmeye çalıştıktan sonra polisle girdiği çatışmada öldürüldü.

ABD'de Ohio Eyaleti Kara Yolu Devriyesinden basına yapılan açıklamada, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ofisinden alınan bilgi sonrasında otoyolda aracıyla kaçmaya çalışırken durdurulan şüpheliyle bir süre pazarlık yapıldığı, teslim olmayı reddeden ve polise ateş açan saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Clinton İlçe Acil Durum Yönetimi, FBI'ın Cincinnati saha ofisine girmeye çalıştığı iddia edilen silahlı ve çelik yelek giymiş kişinin kimliğini 42 yaşındaki Rick Shiffer olarak açıkladı.

TAKİPÇİLERİNİ DE SİLAHLANMAYA ÇAĞIRMIŞ

Saldırganın FBI ofisine AR15 tarzı yarı otomatik bir tüfek ve bir tabancayla girmeye çalıştığı, başarısız girişimin ardından aracına binerek kaçtığı, daha sonra kara yolu polisiyle girdiği çatışmada olay yerinde öldüğü belirtildi.

Amerikan basınında, Shiffer'in sosyal medya hesabında, FBI'ın eski ABD Başkanı Donald Trump'ın evine baskın düzenlemesine tepki gösterdiği ve takipçilerini silahlanmaya çağırdığı bilgisi de yer aldı.

SALDIRI ARAŞTIRILIYOR

Saldırganın ayrıca kendi hesabından, Kongre baskınının gerçekleştiği 6 Ocak 2021'de başkent Washington'da olduğunu belirttiği iddia edildi.

Saldırının farklı bağlantıları olup olmadığı araştırılıyor.

Etiketler : ABD Donald Trump Saldırgan
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