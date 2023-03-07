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07 Mart 2023 Salı 00:49:00 - Güncelleme:07 Mart 2023 Salı 00:49:00

FBI, Meksika'da kaçırılan 4 ABD vatandaşının bulunması için ödül koydu

Kaynak: AA

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ilaç almak için Meksika'nın ABD sınırına yakın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentine geçtikten sonra kaçırılan 4 ABD vatandaşının bulunması için 50 bin dolar ödül koydu.

FBI'ın San Antonio bürosundan yapılan yazılı açıklamada, "3 Mart'ta 4 Amerikalı, Kuzey Carolina plakalı beyaz bir minibüsle Meksika'nın Tamaulipas eyaletine bağlı Matamoros kentine geçti. Meksika'ya geçtikten kısa süre sonra kimliği belirsiz silahlı kişiler, araçtaki yolculara ateş açtı. 4 Amerikalı da bir araca bindirildi ve silahlı kişilerce olay yerinden kaçırıldı." ifadesi kullanıldı.

FBI'ın Meksika kolluk kuvvetleriyle olayı araştırdığı belirtilen açıklamada, "FBI, bu kişilerin bulunması ve olaya karışanların tutuklanması için 50 bin dolarlık ödül veriyor." denildi.

Açıklamada, bu kişilerin Meksika'ya neden geçtiği belirtilmedi.

Amerikan medyasına konuşan ancak isminin açıklanmasını istemeyen bir ABD'li yetkili, bu kişilerin tıbbi nedenlerle Meksika'ya gittiğini söyledi.

OBRADOR: "HÜKÜMET OLAY ÜZERİNE ÇALIŞIYOR"

Meksika Cumhurbaşkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, "Elimizdeki bilgilere göre, bu kişiler ilaç almak için Meksika'ya geçti. Bir grupla aralarında arbede oldu ve (Meksikalı) grup, onları alıkoydu. Hükümet olay üzerine çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Amerikan vatandaşlarının bulunması için federal kurumlar ve Meksika hükümetiyle çalıştıklarını söyledi.

Price, ABD'nin Meksika'daki diplomatik misyonlarının da olayla ilgili soruşturmaya destek verdiğini belirtti.

Her gün çok sayıda Amerikalı, ABD'nin sınır bölgelerinden başta insülin olmak üzere ülkede oldukça pahalı ilaçları temin etmek üzere Meksika'ya geçiyor. Hastane ve sigorta masraflarının da oldukça pahalı olduğu ABD'de vatandaşların tedavi olmak üzere sınırı geçtiği biliniyor.

Etiketler : abd meksika Federal Soruşturma

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