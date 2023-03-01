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01 Mart 2023 Çarşamba 09:50:00 - Güncelleme:01 Mart 2023 Çarşamba 09:50:00

FBI: Koronavirüs büyük ihtimalle Çin'deki bir laboratuvardan sızdı

Kaynak: TRT Haber

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ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, koronavirüsün “büyük ihtimalle Çin hükümetinin kontrolünde olan bir laboratuvardan sızdığını" söyledi.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray, bunun bir kurum olarak FBI'ın kanısı olduğunu belirtti.

Fox News'a konuşan Wray "FBI bir süredir pandeminin muhtemelen laboratuvar kaynaklı bir olay sonucu başladığını düşünüyor" dedi.

Böylece, pandeminin başından bu yana FBI virüsün kökenlerine dair kanısını ilk defa açıklamış oldu.

Çin bugüne kadar bu yöndeki suçlamaları hep reddetti.

Wray'in sözleri, ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns'ün "Pekin COVID-19'un kökeni hakkında daha dürüst olmalı" açıklamasından bir gün sonra geldi.

Wray Salı günkü söyleşisinde "Çin pandeminin kökenlerini tespit etmeye yönelik girişimleri engellemek ve gerçekleri bulanıklaştırmak için elinden geleni yapıyor. Bu hepimiz için çok talihsiz" dedi.

Bazı araştırmalar, virüsün Wuhan kentinde deniz ürünleri ve vahşi hayvanların satıldığı bir pazarda insanlara bulaşmış olabileceği sonucuna varmıştı.

Bu pazar, dünyanın en gelişmiş virüs laboratuvarlarına sahip ve daha önce de koronavirüsler üzerine çalışmalar yaptığı bilinen Wuhan Viroloji Enstitüsü'ne arabayla 40 dakika uzaklıkta.

Etiketler : abd federal soruşturma bürosu çin koronavirüs fbi

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