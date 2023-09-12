Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntıdan Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilenmişti.

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.

Fas'ta yaşanan depremde can kayıpları artarken acil müdahalenin ilk aşaması sürüyor

Kızılhaç, depremin vurduğu Fas için 100 milyon İsviçre frangı yardım çağrısı yaptı