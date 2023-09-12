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12 Eylül 2023 Salı 15:41:00 - Güncelleme:12 Eylül 2023 Salı 15:41:00

Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi

Kaynak: AA

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Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntıdan Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilenmişti.

Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.

Fas'ta yaşanan depremde can kayıpları artarken acil müdahalenin ilk aşaması sürüyor

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Etiketler : fas deprem marakeş
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