Fas'taki depremde can kaybı 2 bin 901'e yükseldi
Kaynak: AA
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.
Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, sarsıntıdan Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilenmişti.
Fas'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 901'e, yaralıların sayısı 5 bin 530'a yükseldi.
Fas'ta yaşanan depremde can kayıpları artarken acil müdahalenin ilk aşaması sürüyor
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