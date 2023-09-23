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23 Eylül 2023 Cumartesi 17:05:00 - Güncelleme:23 Eylül 2023 Cumartesi 17:05:00

Fas'ta yaşanan deprem sonrası hayat normale dönüyor

Kaynak: AA

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Fas'ta 8 Eylül'de meydana gelen depremde zarar görenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmalar devam ederken, bölgedeki hayatın aşamalı olarak normale döndüğü gözleniyor.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Marakeş kentinde, depremden etkilenen gören belde ve köylerden getirilen 6 bin öğrenci hazırlanan yurtlara yerleştirildi.

Ülkenin ön önemli turizm merkezlerinden tarihi şehir, 9-15 Ekim'de Dünya Bankası ve IMF toplantılarına ev sahipliği öncesinde, depremden hasar gören yollar ve altyapıda onarım çalışmaları da hızla sürüyor.

Kentteki ünlü El-Fena Camii Meydanı olarak bilinen en belirgin turizm noktaları ve çevredeki dar sokaklarda faaliyet gösteren iş yerlerinin çoğu yeniden hizmet vermeye başladı.

Marakeş'e 60 kilometre uzaklıkta Tahhanavt kentinde ise depremzedeler için kurulan çadır kentlere su temini ve kanalizasyon çalışmaları devam ediyor.

Depremin yaraları sarılmaya çalışılırken, resmi makamların açıklamalarında depremzedeler için başlatılan yardım kampanyasında, toplanan miktarın 9 milyar dirheme (900 milyon dolar) ulaştığı kaydedildi.

FAS'TA 7 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Fas'ta 8 Eylül gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Resmi makamların açıklamalarında, bölgedeki nüfusun üçte ikisine tekabül eden 2,8 milyon kişinin depremden etkilendiği, yıkılan evlerin yaklaşık 60 olup, bunların yüzde 32'sinin tamamen, diğerlerinin ise kısmen yıkıldığı duyurulmuştu.

Fas İçişleri Bakanlığı, son verilere göre, depremde can kaybının 2 bin 946, yaralı sayısının 6 bin 125 olduğunu duyurmuştu.

Etiketler : fas fas deprem magrip
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