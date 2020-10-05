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05 Ekim 2020 Pazartesi 17:59:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 18:04:00

Fas'ta kritik Libya zirvesi! Açıklama geldi

Kaynak: AA

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Fas'ta, Libya Devlet Yüksek Konseyi ile ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisini temsil eden heyetler arasında, Fas'ın Buznika kentinde basına kapalı oturum olarak düzenledi. Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden bir üye AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyalog için olumlu bir havanın hakim olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden ismini vermek istemeyen bir üye AA muhabirine yaptığı açıklamada, diyalog için olumlu bir havanın hakim olduğunu ve ilerleme kaydedildiğini söyledi.

Söz konusu üye, taraflar arasındaki basına açık toplantıların ilerleyen saatlerde başlamasının beklendiğini kaydetti.

Dün, Libya Diyalog Toplantısı'nın ikinci turu sonrası düzenlenen basın açıklamasında TM heyeti üyesi İdris Umran, Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre Libya'daki üst düzey kurumlara atama kriterleri konusundaki görüşmelerin anlaşma ve uzlaşı atmosferinde geçtiğini aktarmıştı.

LİBYA DİYALOG TOPLANTISI

Fas'ın Buznika kentinde Libya Devlet Yüksek Konseyi ile Hafter'in siyasi müttefiki TM heyetleri arasında 6-10 Eylül'de görüşmeler yapılmıştı.

Görüşmelerin kapanış oturumunda, ülkedeki üst düzey kurumlara getirilecek isimlerin atama kriterleri hakkında uzlaşıya varılmış, söz konusu anlaşmayı hayata geçirecek prosedürlerin tamamlanması için eylül ayının son haftasında yeniden toplanma kararı alınmıştı ancak toplantılar ekim ayına sarkmıştı.

Fas'ta 2015 yılında imzalanan Suheyrat Anlaşması'nın 15'inci maddesine göre söz konusu üst düzey kurumlar "Libya Merkez Bankası Müdürü, Sayıştay Başkanı, İdari Kontrol Birimi Başkanı, Yolsuzlukla Mücadele Heyeti Başkanı, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Yüksek Mahkeme Başkanı ve Başsavcı"dan oluşuyor.

Libya'nın doğusu ve batısında iki ayrı yönetim olması nedeniyle söz konusu üst düzey kurumlar da çift başlı bir yapı sergiliyor.

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